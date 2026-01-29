Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
'Super Jueves' de tractoradas contra Mercosur y la PAC: "El sector agrario necesita respuestas ya"

Tractoradas por toda España han cortado el tráfico en hasta en 30 puntos del país. Los agricultores vuelven a salir a la calle para manifestarse contra el acuerdo de Mercosur y los recortes de la Política Agraria Común (PAC).

Tractorada clama en Bilbao contra el acuerdo UE-Mercosur porque "la alimentación es un derecho, no mercancía"

Tractoradas por toda España han cortado el tráfico en hasta en 30 puntos del país | EUROPAPRESS

En esta jornada bautizada como "Super Jueves", trabajadores del sector agrario de varias Comunidades Autónomas han participado en las protestas convocadas por organizaciones como Asaja, COAG y UPA. Los actos previstos en Madrid y Sevilla se han suspendido por el mal tiempo.

En Murcia, unos 1.800 tractores y camiones han participado en la movilización. "El sector agrario necesita respuestas y necesita repuestas ya", ha declarado uno de los miembros de la Unión de Pequeños Agricultores (PAC).

Allí, los apicultores han tenido una gran presencia. "No es rentable que venga miel de fuera con unos costes de producción bajísimos y nuestros costes sean mucho más elevados. No podemos competir contra una competencia desleal", ha reprochado Álvaro Pérez, uno de los trabajadores del sector apícola.

Valencia, Valladolid o Bilbao han sido otras de las ciudades donde más éxito han tenido las movilizaciones. "Mercosur es pan para hoy y hambre para mañana y no se están dando cuenta", ha criticado Aimar, un joven agricultor que ha participado en la marcha de Bilbao.

"Una vez más somos moneda de cambio y somos los paganos para que otros sectores industriales se beneficien", ha asegurado uno de los asistentes a la manifestación de Valencia. “Solo medios oportunos garantizan una alimentación de calidad, solo un precio justo y una producción estable pueden garantizar que un agricultor se quede en el campo”, ha añadido el presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado.

Los motivos de la protesta

La jornada de hoy forma parte de una semana de movilizaciones contra el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, al considerar que la competencia puede amenazar su actividad.

Los agricultores defienden además un presupuesto suficiente para la PAC en medio de las negociaciones de la UE para 2028-2024. En un momento, en el que la propuesta de Bruselas que hay sobre la mesa plantea recortes y diluir la dotación agrícola dentro de un megafondo.

