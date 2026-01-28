El servicio de Rodalies podría recuperar la normalidad el próximo lunes

La red de Rodalies de Cataluña está funcionando hoy al 80%, después de una semana con grandes incidencias en el servicio. Hoy se ha recuperado la circulación de la R1 en el tramo entre Arenys de Mar- Blanes y se trabaja para recuperar también el tramo entre Caldas de Malavella – Girona, de la R11, en el que ayer se produjo un desprendimiento. Con este último, son todavía once los tramos que se están realizando por un itinerario alternativo en autobús.

Según ha explicado el portavoz de Renfe, Antonio Carmona, el próximo lunes se prevé recuperar la totalidad del servicio. Sin embargo, los pasajeros no acaban de fiarse por completo. Antena 3 Noticias ha podido hablar con muchos de ellos en la estación de Sants de Barcelona y coinciden en su desconfianza en el servicio y el hartazgo por esta situación. Aseguran que llevan muchos días sufriendo cancelaciones y retrasos y recibiendo información muy confusa al respecto.

Los pasajeros siguen sin confiar

Para sobrellevar esta situación, la Generalitat de Cataluña ha reforzado en estos días el transporte público con cerca de 170 autobuses interurbanos hasta que la situación se resuelva.

Mientras, unos 50 equipos de Adif continúan revisando exhaustivamente la red ferroviaria para poder recuperar la totalidad del servicio. Según explicó ayer Ángel Contreras, director de construcción de obras de ADIF, las inspecciones se encuentran ya en su fase final y los operarios siguen trabajando en 29 puntos críticos de la red para garantizar la seguridad en la vuelta de Rodalies.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.