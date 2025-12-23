Diez menores detenidos por agredir a víctimas a las que citaban en aplicaciones de citas

Los Mossos d´Esquadra han detenido a diez menores y a un joven de 18 años, acusados de concertar citas a través de aplicaciones para quedar con las víctimas de noche y en lugares aislados donde acudían en grupo para agredir, amenazar, extorsionar y robar el móvil y las tarjetas de crédito a los citados.

Según ha informado este martes la policía catalana en un comunicado, se ha podido confirmar que los detenidos participaron en un total de nueve agresiones, de las cuales tres no fueron denunciadas por el temor de las víctimas a que hubiera represalias. Además se sospecha que podrían haber cometido hasta tres asaltos más. Por otra parte, los Mossos han decidido aplicar la agravante de odio y discriminación debido a la selección de las víctimas, de las que no se aportan detalles para preservar su dignidad, así como por las circunstancias en las que se producían las agresiones.

Las pesquisas policiales comenzaron en marzo de este año, a raíz de dos denuncias por hechos similares ocurridas en Santa Coloma de Gramenet (Barcelona). Finalmente, la investigación ha terminado con la detención de los sospechosos, a los que se atribuyen delitos de lesiones, robo con violencia e intimidación, amenazas, coacciones, extorsión y estafa, cometidos a través de redes sociales y aplicaciones de contactos.

Gracias a estas dos primeras denuncias, los Mossos comprobaron que las víctimas habían concertado citas a través de dichas aplicaciones, pudiendo establecer una relación entre estos hechos y otros cometidos con anterioridad en Badalona. Los Mossos, con la autorización de la Fiscalía de Menores, han llevado a cabo labores de seguimiento en su investigación, lo que ha permitido constatar que los detenidos actuaban como un grupo criminal, siguiendo un mismo método. En concreto, captaban a las víctimas mediante aplicaciones de contactos y concertaban una cita de noche y en un espacio aislado, donde aparecían en grupo y las agredían o intimidaban.

En su investigación, los Mossos detectaron que el grupo evidenció una escalada de la violencia progresiva. De esta forma, acabaron robando el móvil y las tarjetas de crédito a las víctimas, a las que extorsionaban para lograr las claves de acceso y números secretos, para posteriormente hacer un uso fraudulento del teléfono, que acababan vendiendo.

En el marco de esta investigación, en mayo pasado ya se detuvo a tres presuntos miembros del grupo, mientras que en la fase final del proceso han arrestado a once, entre ellos los presuntos autores materiales de las agresiones y menores que utilizaban las tarjetas bancarias robadas en establecimientos comerciales y que vendían el material sustraído.

