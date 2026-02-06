El temporal arrasa también con los cultivos: "Hablamos de una pérdida de entre 50 y 70.000 toneladas de aceite que ya no existe"

'Leonardo' como se conoce a la borrasca que arrasa en en toda la Península, ha dejado graves daños en el campo. En Jerez, una de las poblaciones más castigadas por la fuerza de las lluvias, los cultivos han quedado completamente inundados. Varios animales incluso han tenido que ser rescatados, al quedarse flotando entre las propias plantaciones de cultivo.

De hecho, esta localidad, un agricultor se ha encontrado a varios jabalíes, nadando como pueden entre su plantación de aguacates, que ahora se ha quedado completamente anegada.

Misma situación en Sevilla

En Sevilla, el temporal también ha dañado varias zonas de cultivos. Allí se han repetido a lo largo de estos días las imágenes de varias plantaciones de naranjos donde el agua cubre prácticamente todos los arboles. Las pérdidas para los agricultores allí pueden ser casi millonarias. Llevaban mucho tiempo sin sufrir una tromba de agua como la de estos días.

También han quedado inundadas varias cosechas de cebollas, en las que ya se da todo por perdido. "Podemos calificar los efectos de este temporal como desastroso", afirma un agricultor ante su campo completamente destruido.

En el olivar andaluz se han perdido aproximadamente la mitad de la aceituna que aún quedaba por recoger en esta campaña. "Estamos hablando de pérdida de entre 50 y 70.000 toneladas de aceite que ya no existe", explicaba para Antena 3 Noticias Francisco Elvira, Responsable Olivar COAG.

Además, el temporal ha destrozado cultivos enteros de tomates, zanahorias, naranjas, flores... y también ha llegado hasta los invernaderos, algunos han quedado completamente destruidos. "Coliflores, brócolis, espinacas, alcachofas...", nos relataba uno de los agricultores andaluces afectados. Son casi innumerables las cosechas que se han perdido.

Campos destruidos también en Castilla y León

Hasta medio metro de agua cubre varias plantaciones de cereales en Palencia. Precisamente Castilla y León es una de las comunidades donde el agua ha caído con más intensidad en las últimas 24 horas. Allí a penas queda nada de lo que estaba sembrado. Ahora tan solo hay agua y barro. "Son varios días los que lleva ya anegado, estamos hablando de más de mil hectáreas", nos contaba resignado un agricultor de la zona que da todo su trigo por perdido.

De momento, se espera que la borrasca continúe al menos hasta el domingo y en los agricultores temen que la situación pueda empeorar.

