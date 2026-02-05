Banco Sabadell releva a César González-Bueno y nombra a Marc Armengol como nuevo Consejo Delegado

El Consejo de Administración de Banco Sabadell ha acordado proponer el nombramiento de Marc Armengol como nuevo consejero delegado del Grupo Banco Sabadell, en sustitución de César González-Bueno, clave para que no saliera adelante la OPA Hostil que lanzó el BBVA. El primer ejecutivo desde 2021 "deja sus funciones en el banco, dado que, de común acuerdo, han decidido que es el momento óptimo para efectuar el relevo", según ha revelado el banco.

El presidente de la entidad, Josep Oliu, ha puesto en valor "los cambios que González-Bueno ha impulsado en la organización, y que han llevado al equipo a alcanzar varios récords históricos de resultados y a multiplicar por más de 12 veces el valor de la acción de Banco Sabadell en cinco años, la mayor revalorización entre las empresas del IBEX en el periodo y la más alta también entre los bancos europeos".

El actual consejero delegado ha expresado que está "enormemente agradecido por el privilegio de haber podido participar en estos cinco años, que han sido excepcionales. El equipo es excelente, está cohesionado y tiene unas perspectivas positivas y claras para los próximos años. Cerramos un ciclo apasionante y exitoso, y es en este contexto en el que debemos plantar las semillas del futuro, aprovechando las extraordinarias oportunidades de transformación que brinda un nuevo salto en la tecnología".

Marc Armengol, quién previsiblemente se convertirá en el primer ejecutivo del Banco Sabadell en mayo, una vez celebrada la Junta de Accionistas y recibidas las autorizaciones preceptivas por parte del Banco Central Europeo, conoce bien la compañía ya que lleva siendo CEO de la filial británica del Sabadell desde el 2024. Oliu ha asegurado que Armengol conoce "todas sus fortalezas y puntos de mejora a la perfección porque en los últimos casi 25 años ha ocupado diferentes puestos de responsabilidad en el Grupo, tanto en España como en el extranjero".

Armengol se ha mostrado agradecido por la confianza depositada por el grupo afirmando que "asumo con mucha ilusión el reto de construir, sobre la base de un modelo de relación con los clientes que es diferencial en la banca española, un negocio rentable que se apalanque en las posibilidades de los datos y la tecnología para ofrecer las mejores soluciones y el mejor servicio para nuestros clientes".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.