Cambiar una vivienda por otra está de moda: "Hacemos muchas operaciones de compra-venta a la carta"

Atiende muchas llamadas telefónicas al día. Se llama Jesús y vive en Picassent. Busca cambiar campo por ciudad. Explica Jesús Serra, propietario de vivienda: "Galicia, Asturias, Andalucía, norte, centro, o sur, el sitio nos da igual. Si no me adapto pasado un tiempo, puedo volver a vender. No necesito un palacio, pero sí algo funcional y a ser posible con vistas. Y si el piso que me ofrecen, vale menos, me tendrían lógicamente que compensar económicamente", reconoce.

Lo que oferta Jesús, vecino de Picassent es un chalet construido hace 15 años en la una parcela de 1400 metros. Consta de 4 dormitorios, dos baños completos y un aseo. La vivienda tiene también gimnasio, taller de bricolaje, un ático de 50 metros con una terraza propia de 90 y un garaje con capacidad para 4 vehículos.

"Dispuesta a cambiar mi piso de Valencia por una casa en las afueras"

Cómo él, Mercedes, vecina de Valencia también tiene un proyecto en mente: "Quiero verde, campo, huerta, estoy dispuesta a cambiar mi piso de Valencia por una casa en las afueras bien comunicada, una localidad cercana a la ciudad y a la que llegue el metro".

En las inmobiliarias ven de todo. Explica Nora García, CEO de IGARKA: "Nosotros tenemos un programa especial llamado Cambio de casa para los clientes que quieren cambiar de vivienda. Casuísticas hay muchas, familias que quieren algo más grande, personas con hijos ya mayores que buscan algo más reducido, hay quién prefiere casa con jardín y piscina o volver al pueblo y dejar la ciudad".

Desde el sector se hacen operaciones ajustadas y estudiadas. Comenta Nora García: "Hacemos todo el cálculo de la compraventa porque ambas operaciones pueden acarrear gastos, además controlamos los tiempos para saber cuándo serán las mudanzas y las entregas de posesión de ambas viviendas para que cuadren en fechas. De manera que el que venda, cobre, y pueda después ir al notario para comprar de nuevo e instalarse. Son operaciones que se dan con mucha frecuencia, una necesidad que los clientes plantean y que nosotros resolvemos".

Se consigue con tiempo, búsqueda intensiva y, por supuesto, haciendo muchos cálculos porque los números mandan.

