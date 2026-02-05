Seguridad Social
Estas son todas las ayudas y prestaciones que puedes pedir a la Seguridad Social en este 2026
La Seguridad Social mantiene en 2026 una serie de ayudas para proteger a quienes atraviesan una pérdida de ingresos o aumento inesperado de gastos. Estas son las prestaciones más importantes y cómo se solicitan.
La Seguridad Social es, en 2026, el pilar central de protección económica en España y ofrece numerosas ayudas con el fin de mantener protegida a la población.
Para acceder a ellas es imprescindible:
- Cumplir los requisitos de afiliación
- Cumplir los requisitos de alta y cotización
- Comunicar cualquier cambio que pueda afectar a la ayuda
Ingreso Mínimo Vital, pensiones e incapacidades
Aquí recopilamos las ayudas más importantes:
- Ingreso Mínimo Vital (IMV). Esta ayuda está dirigida a personas o familias que no tengan los recursos suficientes para cubrir sus necesidades básicas. En 2026, la renta garantizada para un adulto solo se sitúa en 733,60 euros.
- Pensión de jubilación. Es una prestación vitalicia que sustituye los ingresos tras el cese de la actividad laboral. La edad es de 65 años para quienes acrediten 38 años y 3 meses cotizados y de 66 años y 10 meses para quienes no alcancen dicho tiempo.
- Pensión de orfandad. Esta ayuda está dirigida a hijos menores de 21 años o incapacitados. Incluye supuestos especiales aquellos que derivan de situaciones de violencia contra la mujer.
- Pensión de viudedad. Es la prestación vitalicia para quienes han mantenido un vínculo matrimonial o de pareja de hecho con la persona fallecida. La cuantía oscila entre el 52% y el 70% de la base reguladoras.
- Incapacidad temporal. Cubre la pérdida de ingresos durante una baja médica por enfermedad común, profesional o accidente. Se establecen también supuestos como la menstruación incapacitante secundaria o la interrupción del embarazo.
- Incapacidad permanente. Destinada a aquellas personas que ven reducida o anulada su capacidad laboral ya sea por enfermedad o por accidente. Existen varios grados (parcial, total, absoluta y gran invalidez) que son determinados por los Equipos de Valoración y Orientación de cada comunidad
El paro y otras ayudas importantes a las que puedes acceder en 2026
Aquí recopilamos las ayudas más importantes:
- Riesgo durante el embarazo y durante la lactancia natural. Ayudas para trabajadoras que tienen que suspender su actividad laboral por condiciones que afectan a su salud o a la del menor.
- Nacimiento y cuidado de menor. Sustituye las rentas del trabajo durante los permisos por nacimiento, adopción o acogimiento.
- Cuidado de menores con cáncer u otra enfermedad grave. Destinada a adres que reducen su jornada laboral, al menos en un 50%, para atender a un menor durante su tratamiento.
- Prestaciones familiares. Ayudas por hijo a cargo con discapacidad, nacimiento o adopción en supuestos especiales y ayudas para familias numerosas o monoparentales.
- Auxilio por defunción. Una ayuda destinada a cubrir gastos inmediatos derivados del fallecimiento de una persona asegurada.
- Prestación por desempleo. Gestionada por el SEPE, protege a aquella personas que pierden su empleo o ven reducida su jornada de forma involuntaria.
- Cese de actividad de autónomos. Es lo que comúnmente se llama “paro de los autónomos” y cubre la pérdida involuntaria de ingresos en trabajadores por cuenta propia.
- Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI). Una prestación residual para quienes cotizaron antes del año 1967 y no tienen derecho a pensiones del sistema actual.
- Seguro escolar. Una cobertura para estudiantes menores de 28 años que estén matriculados en estudios oficiales: Protege en casos de accidente escolar, enfermedad o infortunio familiar.
¿Cómo se tramitan estas ayudas?
Hay 2 vías principales para solicitar prestaciones:
- Sede Electrónica de la Seguridad Social. Es el canal que tiene preferencia. En él se puedan realizar los trámites con o sin certificado digital. Incluye solicitudes, aportación de documentos y cualquier tipo de consultas sobre el estado del expediente en cuestión.
- Centros de Atención e Información de la Seguridad Social (CAISS). Es la vía elegida para aquellos trámites presenciales. Es la vía habitual para presentar formularios de incapacidad, pensiones o prestaciones familiares y es necesario pedir cita previa.
La Seguridad Social ofrece, en 2026, una red de protección que cubre prácticamente todas las situaciones de necesidad. Conocer estas ayudas y saber cómo tramitarlas es clave para no perder derechos y acceder a la protección cuando más se necesita.
