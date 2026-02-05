Estas son todas las ayudas y prestaciones que puedes pedir a la Seguridad Social en este 2026

La Seguridad Social es, en 2026, el pilar central de protección económica en España y ofrece numerosas ayudas con el fin de mantener protegida a la población.

Para acceder a ellas es imprescindible:

Cumplir los requisitos de afiliación

Cumplir los requisitos de alta y cotización

Comunicar cualquier cambio que pueda afectar a la ayuda

Ingreso Mínimo Vital, pensiones e incapacidades

Aquí recopilamos las ayudas más importantes:

Ingreso Mínimo Vital (IMV). Esta ayuda está dirigida a personas o familias que no tengan los recursos suficientes para cubrir sus necesidades básicas. En 2026, la renta garantizada para un adulto solo se sitúa en 733,60 euros.

Pensión de jubilación. Es una prestación vitalicia que sustituye los ingresos tras el cese de la actividad laboral. La edad es de 65 años para quienes acrediten 38 años y 3 meses cotizados y de 66 años y 10 meses para quienes no alcancen dicho tiempo.

Pensión de orfandad. Esta ayuda está dirigida a hijos menores de 21 años o incapacitados. Incluye supuestos especiales aquellos que derivan de situaciones de violencia contra la mujer.

Pensión de viudedad. Es la prestación vitalicia para quienes han mantenido un vínculo matrimonial o de pareja de hecho con la persona fallecida. La cuantía oscila entre el 52% y el 70% de la base reguladoras.

Incapacidad temporal. Cubre la pérdida de ingresos durante una baja médica por enfermedad común, profesional o accidente. Se establecen también supuestos como la menstruación incapacitante secundaria o la interrupción del embarazo.

Incapacidad permanente. Destinada a aquellas personas que ven reducida o anulada su capacidad laboral ya sea por enfermedad o por accidente. Existen varios grados (parcial, total, absoluta y gran invalidez) que son determinados por los Equipos de Valoración y Orientación de cada comunidad

El paro y otras ayudas importantes a las que puedes acceder en 2026

Riesgo durante el embarazo y durante la lactancia natural. Ayudas para trabajadoras que tienen que suspender su actividad laboral por condiciones que afectan a su salud o a la del menor.

Nacimiento y cuidado de menor. Sustituye las rentas del trabajo durante los permisos por nacimiento, adopción o acogimiento.

Cuidado de menores con cáncer u otra enfermedad grave. Destinada a adres que reducen su jornada laboral, al menos en un 50%, para atender a un menor durante su tratamiento.

Prestaciones familiares. Ayudas por hijo a cargo con discapacidad, nacimiento o adopción en supuestos especiales y ayudas para familias numerosas o monoparentales.

Auxilio por defunción. Una ayuda destinada a cubrir gastos inmediatos derivados del fallecimiento de una persona asegurada.

Prestación por desempleo. Gestionada por el SEPE, protege a aquella personas que pierden su empleo o ven reducida su jornada de forma involuntaria.

Cese de actividad de autónomos. Es lo que comúnmente se llama "paro de los autónomos" y cubre la pérdida involuntaria de ingresos en trabajadores por cuenta propia.

Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI). Una prestación residual para quienes cotizaron antes del año 1967 y no tienen derecho a pensiones del sistema actual.

Una prestación residual para quienes cotizaron antes del año 1967 y no tienen derecho a pensiones del sistema actual. Seguro escolar. Una cobertura para estudiantes menores de 28 años que estén matriculados en estudios oficiales: Protege en casos de accidente escolar, enfermedad o infortunio familiar.

¿Cómo se tramitan estas ayudas?

Hay 2 vías principales para solicitar prestaciones:

Sede Electrónica de la Seguridad Social. Es el canal que tiene preferencia. En él se puedan realizar los trámites con o sin certificado digital. Incluye solicitudes, aportación de documentos y cualquier tipo de consultas sobre el estado del expediente en cuestión.

Centros de Atención e Información de la Seguridad Social (CAISS). Es la vía elegida para aquellos trámites presenciales. Es la vía habitual para presentar formularios de incapacidad, pensiones o prestaciones familiares y es necesario pedir cita previa.

La Seguridad Social ofrece, en 2026, una red de protección que cubre prácticamente todas las situaciones de necesidad. Conocer estas ayudas y saber cómo tramitarlas es clave para no perder derechos y acceder a la protección cuando más se necesita.

