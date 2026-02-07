Vigo sigue sin trenes desde el jueves, sin alternativa y sin fecha para recuperar la normalidad

Vigo permanece completamente incomunicada por tren desde el jueves. Una situación inédita que ha dejado las estaciones de Urzáiz y Guixar sin actividad. Decenas de convoyes de larga y media distancia continúan estacionados en los andenes, a la espera de que se autorice su salida.

La suspensión se justificó inicialmente por el riesgo de inundaciones y desprendimientos, pero Renfe no habilitó transporte alternativo en Media Distancia, lo que ha generado un amplio malestar entre los usuarios y críticas institucionales.

Ante esta situación, la Xunta de Galicia activó refuerzos de autobús para cubrir parte de los trayectos afectados y calificó de “inaceptable” la falta de alternativas ofrecidas por la operadora ferroviaria. La venta de billetes continúa bloqueada en varios servicios y los viajeros siguen sin información clara sobre cuándo podrán volver a utilizar el tren.

Adif ha autorizado la reapertura de las líneas tras la mejora de las condiciones meteorológicas, pero Renfe no ha precisado cuándo se recuperará la normalidad. Desde el inicio del corte, el pasado jueves, se han cancelado más de un centenar de trenes, afectando a miles de pasajeros.

Aunque Renfe ha trasladado su intención de recuperar el servicio de forma progresiva, no existe un calendario oficial ni garantías de normalidad a corto plazo, especialmente en los servicios regionales y de Media Distancia.

A este escenario se han sumado incidencias en otros servicios ferroviarios. Este sábado, el AVE 04364 con destino Madrid, que salió de Santiago de Compostela a las 07:58 horas, quedó detenido durante más de tres horas en las inmediaciones de Ourense tras sufrir una avería.

Según relataron los pasajeros, el tren se detuvo inicialmente dentro de un túnel y, tras reanudar la marcha brevemente, volvió a pararse en mitad del monte, sin posibilidad de continuar. Paula Vera, una de las afectadas, explicó que durante buena parte de la incidencia no recibieron información clara. "A la media hora de salir el tren se paró y empezaron a escucharse ruidos. Nadie nos explicaba qué estaba pasando”, señala.

Tuvieron que esperar tres horas para que una locomotora de rescate remolcase el tren hasta Ourense, donde se informó a los pasajeros de que continuarían el trayecto en otro convoy. Entre los viajeros había numerosos aficionados del Obradoiro que se desplazaban a Zamora para asistir a un partido del equipo compostelano.

Tras llegar a Ourense, algunos pasajeros con enlaces comprometidos optaron por no continuar el viaje. Paula regresó a Santiago al confirmar que no llegaría a tiempo a su conexión hacia Valencia. “No tengo muy claro que mi reclamación sirva para algo, no tengoesperanzas de recuperar el dinero perdido”, concluye.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, informó a través de sus redes sociales que había hablado con el presidente de Renfe para abordar la situación. Rueda aseguró que entiende la necesidad de ser prudentes, pero calificó de “inadmisible” la forma en la que se ha gestionado la suspensión del servicio, sin alternativas ni una comunicación adecuada.

Según trasladó, desde Renfe le indicaron que esperan restablecer el servicio con la mayor brevedad posible, incluso “posiblemente este fin de semana”, aunque sin comprometer una fecha concreta. Por el momento, Galicia sigue pendiente de una recuperación efectiva del tráfico ferroviario, sin plan B ni calendario.

