La primera ministra británica, Theresa May, está "dispuesta a considerar" extender hasta 2021 el periodo transitorio que se abrirá tras el "brexit" y, según lo establecido hasta ahora, durará desde la salida del Reino Unido, el 29 de marzo de 2019, hasta el 31 de diciembre de 2020. May mostró esta disposición durante su intervención ante los jefes de Estado y de Gobierno de los otros 27 Estados miembros de la Unión Europea (UE) al inicio de la cumbre que se celebra en Bruselas, según indicaron fuentes europeas.

En su discurso, que duró 15 minutos y que como es habitual no tuvo respuesta por parte del resto de líderes, May hizo una "evaluación relativamente positiva" de la situación de las negociaciones y enfatizó que ha habido "mucho progreso" en ciertas áreas y la "buena voluntad" por ambas partes, según las mismas fuentes. Asimismo, mencionó el mecanismo de contingencia que se está negociando para evitar que se cree una frontera estricta entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda, si bien no puso nuevas propuestas sobre la mesa.

Una vez terminada la intervención de May, que ya ha abandonado la reunión, los Veintisiete han celebrado una cena de trabajo en la que han evaluado la situación de la negociación. Y el resultado es que han descartado por el momento convocar una cumbre extraordinaria sobre el "brexit" en noviembre por la falta de progresos suficientes y necesarios para organizar esa reunión. "Por ahora, los Veintisiete no planean organizar una cumbre extraordinaria sobre el 'brexit' en noviembre", indicaron fuentes europeas.

Esas mismas fuentes precisaron que el club comunitario está "preparado" para convocar ese Consejo Europeo extraordinario "si y cuando" el negociador jefe de la UE, Michel Barnier, informe de que se ha logrado "un progreso decisivo". La situación actual es diferente de la que se esperaba puesto que no se ha llegado a un acuerdo sobre los términos de la salida del Reino Unido que puedan confirmar los líderes, tal y como preveía el calendario inicial para permitir que el texto fuese refrendado por los parlamentos nacionales, incluyendo el británico, y la Eurocámara antes de marzo de 2019.