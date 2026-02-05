El AVE Madrid-Barcelona tardará 25 minutos más en cada viaje hasta el 13 de diciembre, y con el mismo precio

El AVE, como sus siglas indican, son los trenes de Alta Velocidad que circulan en las vías españolas. Se caracterizan por su rapidez en llegar al destino con respecto a los trenes convencionales. Sin embargo, a raíz de los retrasos sucesivos que llevan produciéndose en los últimos meses, Adif y las tres operadoras que cubren la línea Madrid-Barcelona (Renfe, Ouigo e Iryo), han decidido retrasar 25 minutos la duración del trayecto hasta el 13 de diciembre.

El objetivo de esta medida consiste en reorganizar horarios y evitar las quejas de los pasajeros a causa de los continuos retrasos en sus viajes. Hasta ahora, el trayecto Madrid-Barcelona en AVE duraba aproximadamente dos horas y media, pero con las restricciones de velocidad, se alarga hasta algo más de tres horas. Las compañías venderán ahora los billetes con una hora de llegada más realista, aunque, por el momento, indican que el precio seguirá siendo el mismo.

Por otro lado, las tres operadoras también han acordado junto con Adif suprimir los últimos trenes del día que realizan este recorrido para poder llevar a cabo las tareas de mantenimiento, tanto de la vía como de la infraestructura. En concreto, los trenes AVE con salida de la estación de Madrid-Puerta de Atocha de las 20:27 y las 21:07 horas y el que sale de vuelta de Barcelona-Sants a las 21:05 horas, dejarán de estar disponibles en los punto de venta de Renfe. En su lugar, circularán ahora los trenes auscultadores de las vías y los técnicos de Adif para hacer las reparaciones pertinentes.

La huelga de maquinistas sigue en pie

Mientras todo esto sucede, los maquinistas mantienen su huelga durante los días 9, 10 y 11 de febrero. En total, Renfe va a suprimir 955 trenes esos días entre media y larga distancia y alta velocidad. Óscar Puente sigue manteniendo reuniones con los sindicatos para intentar desconvocarla, pero CCOO UGT y SEMAF mantienen que necesitan una mejora del mantenimiento y condiciones de seguridad tras los accidentes de Adamuz y Gélida.

Mientras continúan las conversaciones para tratar de llegar a un acuerdo, el Ministerio de Transportes ya ha establecido los servicios mínimos que circularán los días 9, 10 y 11 de febrero. En Cercanías serán un 75% en horas punta y el 50% el resto de la jornada. En trenes de Media Distancia, funcionará una media del 65% de los trenes. En Alta Velocidad y Larga Distancia circularán el 73% de los trenes y en Mercancías, el 21% del servicio programado.

