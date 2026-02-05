Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Continúa el pulso del Gobierno contra las grandes plataformas digitales

El presidente del Gobierno sigue lanzando mensajes contra los dueños de las grandes redes sociales, convertidos ahora en sus principales enemigos.

Sánchez apuesta por que el Gobierno siga en X, mientras Sumar pide que usen otra red social y Rego que se prohíba

Miriam Felipe
Publicado:

Un día más, continúa la batalla del presidente del Gobierno contra las redes sociales. Hoy mismo, el propio Pedro Sánchez ha respondido cargando contra los mensajes recibidos por los dueños de las grandes plataformas digitales. "Un universo tóxico e impune", asegura el presidente al referirse al mundo que existe detrás de estas redes sociales.

Es la misma opinión que comparten sus ministros. "Tecnológicas que se creen los dueños del mundo", asegura Óscar López, Ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública. Por otro lado, "Que no nos den ninguna lección", recalcaba también la Ministra de Defensa, Margarita Robles.

SUMAR también responde

El sector Sumar del Gobierno también se ha unido a la guerra abierta contra los que consideran dueños de Internet. "No nos va a temblar el pulso. No se gobierna en Twitter, se gobierna en las cortes", defiende el Ministro de Cultura, Ernest Urtasun.

La propia vicepresidenta ha mostrado firme su opinión "Quieren acabar con el Gobierno de España" y lanza balones contra el propietario de Telegram, que acusa al Gobierno de coartar libertades. Sin embargo, los propios partidos políticos, entre ellos Sumar, utilizan habitualmente esta misma plataforma que critican para informar a los medios de comunicación.

El ministro Oscar Puente, que utiliza casi diariamente la red social X, de Elon Musk, también ha cargado hoy contra Telegram. "Buen día para dejar Telegram" y así anunció que dejaba de estar activo en esta plataforma. El propio dueño de X les ha respondido también. Acusa a Sánchez de fascista, y segura "es un verdadero totalitario".

Aumenta la tensión

El tono de la batalla crece cada día, con los mensajes que unos y otros se lanzan, muchos de ellos precisamente a través de estas mismas plataformas que están siendo cuestionadas. Y de hecho, Sánchez es un usuario muy activo, especialmente en los últimos meses, en esas mismas redes sociales a las que ahora quiere poner coto.

La oposición responde

La oposición también se ha pronunciado. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, también se ha expresa abiertamente sobre la nueva guerra abierta del Gobierno: "A las saunas de su suegro dejaba entrar menores y ahora les prohíbe usar redes".

Según el Partido Popular este es solo otro intento más de Sánchez para desviar la atención de los casos de corrupción.

