Soria explicará en el Congreso la posición del Gobierno sobre el conflicto con Argentina

El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha anunciado hoy que ha solicitado una comparecencia urgente en el Congreso para explicar "la posición del Gobierno" ante la expropiación de la participación de Repsol en la petrolera argentina YPF.

En declaraciones a los medios de comunicación antes de entrar en el Consejo Español de Turismo, Soria ha advertido de que la expropiación sienta un precedente "muy negativo" no sólo para el resto de las empresas españolas que operan en Argentina sino para las de "cualquier país del mundo" que tengan inversiones en ese país. A día de hoy, las otras empresas españolas con presencia en Argentina "operan con normalidad", explicó Soria.

"Es un precedente muy negativo" romper la legalidad vigente para nacionalizar una empresa de otro país, dijo Soria, que confió en que esto no se convierta en una práctica generalizada que incida "aún más" en la inseguridad jurídica que se vive desde ayer en ese país.

"Desde ayer, Argentina es un país menos seguro para invertir y para hacer negocios", zanjó. Soria, que ha vuelto a calificar la expropiación de "arbitraria" ha insistido en que tendrá consecuencias "diplomáticas, comerciales, industriales y energéticas", aunque ha dicho que no se anunciarán, sino que se irán adoptando "en los próximos días" a medida que se vayan decidiendo.

Sin embargo, Soria ha querido aclarar que España seguirá considerando a Argentina como un país amigo y ha dicho que "es una gran nación" y que "los gobiernos pasan". Soria explicó, por último, que no ha hablado con la presidenta argentina, Cristina Kirchner, desde que visitó Buenos Aires el pasado 29 de febrero, cuando ambas partes decidieron formar dos grupos de trabajo para "solucionar las diferencias que hubiera en cuanto a la actuación de Repsol en YPF".

"Yo le solicité al ministro argentino de Energía que nos comunicara el día y la hora de la primera reunión (de los grupos de trabajo) y "no hubo respuesta", aseguró.

El ministro de Industria, Turismo y Energía, José Manuel Soria, ha asegurado que este martes que "le gustaría mucho como ministro y como español" que el Gobierno argentino diera marcha atrás en su decisión de expropiar el 51% de las acciones de Repsol en YPF, pero ha añadido que "ve poco margen para la esperanza" teniendo en cuenta "las formas y los modos" con que se ha llevado a cabo esta expropiación.



Soria, en declaraciones a RNE, ha indicado que la decisión del Gobierno argentino "no se ajusta a derecho, ni al derecho argentino ni internacional", si bien ha advertido de que eso "no quiere decir" que no se tomen medidas como ésta con otras empresas españolas que operan en el país latinoamericano. "Una vez abierta esa puerta, es una puerta difícil de cerrar", ha admitido.



El ministro ha avisado a la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, que la expropiación de las acciones de Repsol en YPF tendrá consecuencias en los planos "diplomático, energético e industrial", aunque no ha querido precisar cuáles y se ha limitado a señalar que se conocerán "en los próximos días".



Soria ha calificado la expropiación de las acciones de Repsol en YPF como una "decisión arbitraria y doblemente discriminatoria", porque, a pesar del discurso de Kirchner de recuperar para Argentina la producción de hidrocarburos, sólo se ha tomado esta medida sobre una empresa española de este ramo, cuando hay más operando en el país. Y también es discriminatoria, ha dicho, en relación al propio accionariado de YPF, pues sólo se ha alterado el de Repsol.