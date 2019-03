Los sindicatos sólo dejarán pasar a los servicios mínimos en Barajas

Canto unánime en la penúltima parada sindical antes de la huelga general y con avisos claros, como el que hace el responsable de UGT en Madrid José Ricardo Martínez: “los servicios mínimos que no pactamos, que no acordamos, no los vamos a cumplir, no nos podemos responsabilizar de su cumplimiento, no nos queremos responsabilizar de su cumplimiento, y no nos responsabilizamos de las consecuencias.”

Amenazas a las que la presidenta de la Comunidad responde. El Gobierno central debe defender también a los que mañana quieran trabajar. “Confío en que aquellos trabajadores que estén nombrados para cumplir servicios mínimos y vayan a trabajar y los demás que quieran acudir al trabajo sean la delegada del Gobierno y el ministro del Interior los que tienen que garantizarles ese ejercicio” ha asegurado Aguirre.

Por su parte los líderes sindicales denuncian presiones ilegales de los empresarios sobre trabajadores. Para Cándido Méndez “en determinados casos ya se les avisa, se les amenaza con que si van a la huelga el día 29 de septiembre, que no vuelvan el día 30 de septiembre porque están despedidos”. Para el líder de CC.OO, Ignacio Fernández Toxo, “es normal que la gente esté muy enfadada cuando se le impide el ejercicio de un derecho Constitucional”.

Los piquetes ya calientan motores. En Barajas, han informado a sus empleados vía email de que no acudan a su puesto de trabajo. Avisan de que solo dejarán pasar a los servicios mínimos y les aconsejan que no pongan en peligro su integridad física.