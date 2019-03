Los sindicatos logran un principio de acuerdo con AENA para evitar la huelga

Los sindicatos CCOO, UGT y USO en AENA, convocantes de las 22 jornadas de huelga en los aeropuertos en los próximos meses, han llegado esta madrugada a un preacuerdo con la empresa que someterán a la aprobación de la asamblea de los trabajadores para decidir la desconvocatoria de los paros. Los representantes de CCOO, UGT y USO, sindicatos que representan al 85% de la plantilla de AENA, llegaron al preacuerdo con AENA que permite evitar la huelga, tras una maratoniana reunión de casi 17 horas.

La desconvocatoria de la huelga queda pendiente de la ratificación de las federaciones de los tres sindicatos y, posteriormente de las asambleas de los trabajadores que se celebrarán a mediados o finales de la semana que viene.

El secretario de Estado de Transportes, Isaías Táboas, se ha congratulado del preacuerdo alcanzado, tras el cual el sector turístico y los ciudadanos pueden estar confiados en que podrán viajar en Semana Santa y en verano. Táboas ha explicado que la novedad que recoge el preacuerdo es que AENA estará presente en el consejo de administración de las futuras sociedades concesionarias de los aeropuertos de Madrid (Barajas) y Barcelona (El Prat).

Esta cuestión nunca se había definido hasta ahora porque era una hipótesis con la que estuvo trabajando el Ministerio de Fomento y que se ha concretado finalmente durante la negociación, precisó.

Nuevo modelo de gestión

Según los sindicatos, el principio de acuerdo gira en torno a las principales premisas que son la garantía de la viabilidad el conjunto de AENA a través de una participación directa del gestor en todas sus sociedades; el mantenimiento de todos los puestos de trabajo, y las condiciones y aplicación del convenio colectivo en todos los escenarios posibles que pueden surgir a partir del nuevo modelo de gestión aeroportuaria.

De esta forma, el V convenio colectivo de los trabajadores de la empresa se convertirá en el primero -con una vigencia hasta 2018- de la nueva sociedad AENA Aeropuertos, las filiales que se puedan establecer y también se aplicará a las empresa concesionarias.

Táboas ha indicado que, en caso de ser ratificado por los trabajadores, el preacuerdo permitirá desconvocar la huelga, y ha señalado que es bueno para los trabajadores y también excelente para AENA y el Gobierno, porque permite una senda para el desarrollo del nuevo modelo aeroportuario.

El presidente de AENA, Juan Ignacio Lema, ha coincidido con Táboas en indicar que el preacuerdo es bueno para los trabajadores porque consolida sus derechos y también lo es para la empresa porque permite avanzar, en un clima de diálogo y entendimiento, en la reforma del transporte aéreo en España.

No obstante, los sindicatos han explicado que el preacuerdo alcanzado no significa que apoyen la privatización de AENA con la que no están de acuerdo y no comparten. Este principio de acuerdo llega después de que en la primera reunión celebrada entre el comité de huelga y AENA la semana pasada no se lograra acercar las posturas. El lunes, la negociación dio un giro positivo, con la intervención del Ministerio de Fomento y la incorporación de Táboas en la negociación y un nuevo documento, que incluía cambios importantes en comparación con la propuesta anterior de AENA, según los sindicatos.