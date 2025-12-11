El SEPE ofrece casi 300 plazas en colegios con jornadas de solo 3 horas y sueldos de hasta 16.500 euros al año

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha lanzado una de las convocatorias más amplias de los últimos años: 293 nuevas plazas para trabajar en centros educativos distribuidos por toda España. Se trata de empleos pensados para distintos perfiles, desde personal de limpieza y monitores de comedor hasta administrativos, docentes o fisioterapeutas. Y sobre todo, no hace falta presentarse a una oposición para optar a estos puestos.

En la mayoría de las vacantes no se exige experiencia previa ni estudios específicos, lo que amplía las posibilidades para quienes buscan una primera oportunidad laboral o quieren reorientar su carrera. Además, 109 de las plazas son a media jornada, con turnos de entre tres y cuatro horas diarias, algo ideal para quienes necesitan compaginar su empleo con otras responsabilidades personales o familiares.

En cuanto a los tipos de contrato, el SEPE informa que 135 de las ofertas son indefinidas, mientras que las restantes son temporales. Los salarios varían según el puesto y la localización. Por ejemplo, una de las vacantes de limpieza en colegios de Valladolid ofrece entre 6.200 y 16.576 euros brutos al año, según la jornada y las condiciones del contrato.

Inscripción

El proceso de inscripción es sencillo y se realiza a través del portal oficial Empléate del SEPE (https://www.empleate.gob.es). Solo hay que acceder al buscador, seleccionar la vacante de interés y pulsar el botón "Inscribirse". Si es la primera vez que se utiliza la plataforma, será necesario crear una cuenta, mientras que las personas registradas pueden iniciar sesión directamente. Después solo hay que completar el formulario online y enviar la candidatura.

Conviene recordar que, aunque las ofertas estén publicadas por el SEPE, la gestión y selección de personal corre a cargo de las propias empresas contratantes.

Por toda España

Los puestos están disponibles en todas las comunidades autónomas, con funciones muy diversas. Algunas de las ofertas más destacadas incluyen:

Auxiliares y operarios/as de limpieza en Lleida, Castellón, Valladolid y Madrid

Operarios/as de limpieza con discapacidad en colegios de Madrid

Cocineros/as para colegios en León

Monitores/as de comedor escolar en Valderas (León)

Monitores/as de ruta escolar en las Islas Baleares

Cuidadores y acompañantes de autobús escolar en Valencia

Monitores/as de actividades extraescolares en Málaga

Profesores/as de refuerzo en ciencias en Teruel

Profesores/as de secundaria en tecnología y robótica en Granada

Psicólogos/as escolares en Madrid

Logopedas en Madrid

Fisioterapeutas para centros municipales en Murcia

Nutricionistas para colegios en Vizcaya

Oficial administrativo contable y fiscal en Zaragoza

Asesor jurídico para centro educativo en Girona

Veterinarios/as para centros educativos en Aragón

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.