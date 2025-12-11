Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
El SEPE ofrece casi 300 plazas en colegios con jornadas de solo 3 horas y sueldos de hasta 16.500 euros al año

Hay contratos fijos y temporales, algunos de media jornada. Buscan perfiles de limpieza, monitores o personal administrativo, entre otros.

Aula de escuela vac&iacute;a.

Aula de escuela vacía.Pixabay

Irene Rodríguez
Publicado:

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha lanzado una de las convocatorias más amplias de los últimos años: 293 nuevas plazas para trabajar en centros educativos distribuidos por toda España. Se trata de empleos pensados para distintos perfiles, desde personal de limpieza y monitores de comedor hasta administrativos, docentes o fisioterapeutas. Y sobre todo, no hace falta presentarse a una oposición para optar a estos puestos.

En la mayoría de las vacantes no se exige experiencia previa ni estudios específicos, lo que amplía las posibilidades para quienes buscan una primera oportunidad laboral o quieren reorientar su carrera. Además, 109 de las plazas son a media jornada, con turnos de entre tres y cuatro horas diarias, algo ideal para quienes necesitan compaginar su empleo con otras responsabilidades personales o familiares.

En cuanto a los tipos de contrato, el SEPE informa que 135 de las ofertas son indefinidas, mientras que las restantes son temporales. Los salarios varían según el puesto y la localización. Por ejemplo, una de las vacantes de limpieza en colegios de Valladolid ofrece entre 6.200 y 16.576 euros brutos al año, según la jornada y las condiciones del contrato.

Inscripción

El proceso de inscripción es sencillo y se realiza a través del portal oficial Empléate del SEPE (https://www.empleate.gob.es). Solo hay que acceder al buscador, seleccionar la vacante de interés y pulsar el botón "Inscribirse". Si es la primera vez que se utiliza la plataforma, será necesario crear una cuenta, mientras que las personas registradas pueden iniciar sesión directamente. Después solo hay que completar el formulario online y enviar la candidatura.

Conviene recordar que, aunque las ofertas estén publicadas por el SEPE, la gestión y selección de personal corre a cargo de las propias empresas contratantes.

Por toda España

Los puestos están disponibles en todas las comunidades autónomas, con funciones muy diversas. Algunas de las ofertas más destacadas incluyen:

  • Auxiliares y operarios/as de limpieza en Lleida, Castellón, Valladolid y Madrid
  • Operarios/as de limpieza con discapacidad en colegios de Madrid
  • Cocineros/as para colegios en León
  • Monitores/as de comedor escolar en Valderas (León)
  • Monitores/as de ruta escolar en las Islas Baleares
  • Cuidadores y acompañantes de autobús escolar en Valencia
  • Monitores/as de actividades extraescolares en Málaga
  • Profesores/as de refuerzo en ciencias en Teruel
  • Profesores/as de secundaria en tecnología y robótica en Granada
  • Psicólogos/as escolares en Madrid
  • Logopedas en Madrid
  • Fisioterapeutas para centros municipales en Murcia
  • Nutricionistas para colegios en Vizcaya
  • Oficial administrativo contable y fiscal en Zaragoza
  • Asesor jurídico para centro educativo en Girona
  • Veterinarios/as para centros educativos en Aragón

