¿Cuánto dinero tiene tu vecino? Consulta en el buscador la renta de los barrios más ricos y más pobres

La Moraleja, un barrio situado en Alcobendas (Madrid), repite como el lugar con mayo renta de España con una media de 196.429 euros brutos.

El barrio de La Moraleja se mantiene como uno de los más ricos a pesar de experimentar un pequeño retroceso del 0,4 % con respecto al dato del año anterior, según los datos de de IRPF por códigos postales de 2023 publicados por la Agencia Tributaria este miércoles.

Ciudalcampo y Fuente del Fresno en el municipio madrileño de San Sebastián de los Reyes, son los que siguen a La Moraleja en el podio de los más ricos. Se colocan en el segundo y tercer puesto, con una renta media de 121.838 euros y 108.354 euros, respectivamente.

Los siguientes puestos son para los barceloneses Vallvidrera-Tibidabo y Les Planes (107.513 euros de renta bruta media), Muntaner (106.734 euros) y Pedralbes (104.963 euros).

El séptimo puesto es para Somosaguas-Humera (Pozuelo de Alarcón, Madrid), con 104.013 euros; el octavo, para Aravaca (Madrid, 103.933 euros) y el noveno, para Salamanca-Goya (Madrid, 103.712 euros).

En el caso de La Moraleja, poco más de las rentas declaradas proceden del trabajo (58,55 % del total) y el resto se reparte en rentas del capital (17,79 %), actividades económicas (10,68 %) y ganancias patrimoniales (11,53 %).

Torreblanca repite como el barrio de menor renta

El barrio sevillano de Torreblanca se encuentra en el lado opuesto y repite como el de menor renta media (11.354 euros) seguido, de nuevo, del alicantino Nou Alacant (16.868 euros).

El tercer puesto es para Cortijos de Marín (Roquetas de Mar, Almería, 17.210 euros), seguido de Carrús (Elche, Alicante, 17.670 euros), San Matías-Los Andenes-Chumberas (Santa Cruz de Tenerife, 18.972 euros), Ciudad Jardín (Alicante, 19.000 euros) y Sector Sur-Polígono del Guadalquivir (Córdoba, 19.440 euros).

En Torreblanca las rentas del trabajo suponen el 75,18 % del total, con poca representación del capital (0,22 %), actividades económicas (1,83 %) y ganancias patrimoniales (0,47 %).

El informe recoge información de las declaraciones de los barrios de los grandes municipios españoles, es decir, aquellos con más de 200.000 habitantes, más de 100.000 declaraciones presentadas o una renta bruta agregada de más de 2.200 millones de euros. La estadística recoge únicamente los datos de renta, no de patrimonio, y solo de las personas que presentaron declaración de IRPF en 2023.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com