Los médicos de Madrid vuelven a la calle en la segunda 'marea blanca' del año

SIGUEN LAS PROTESTAS CONTRA LA NUEVA LEY MADRILEÑA

Bajo el lema 'La sanidad pública no se vende, se defiende', los sindicatos recordarán a la Administración madrileña que "no van a cesar las movilizaciones y los actos de protesta hasta que no cambie su actitud de tomar decisiones de forma unilateral y dé marcha atrás en su plan de privatización de la sanidad pública.