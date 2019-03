Santamaría: "Los miembros del PP aplaudieron la valentía de Rajoy para asumir las dificultades"

La vicepresidenta del Gobierno defendió en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la actitud de los diputados del PP, que ovacionaron a Rajoy tras exponer las nuevas medidas de ajuste.

Preguntada sobre si cree que algunos votantes del PP se pueden haber sentiido defraudados por el comportamiento de los diputados, Saénz de Santamaría reconoció que se han tomado decisiones que no iban en el programa. "Se ha hecho porque no habia otra posiblidad de sacar adelante un país que se encontró con tres puntos más de déficit. Si no hubiera habido esa desviación no se hubieran tomado".

La vicepresidenta del Gobierno también alabó la determinación de Rajoy para tomar decisiones "dolorosas pero necesarias". "Cumplió con su obligación de presidente del gobierno. Asumió la responsabilidad de pedir un esfuerzo a los ciudadanos y eso es lo que apoyaron los diputados de su partido. Lo hizo dando la cara, sin disimular", afirmó.