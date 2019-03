Sáenz de Santamaría dice que los presupuestos son "los únicos posibles"

Así respondió la vicepresidenta en la sesión de control al Gobierno en respuesta a la diputada socialista Soraya Rodríguez sobre si considera que los Presupuestos de 2012 generan confianza.

El debate entre ambas fue interrumpido por el presidente del Congreso, Jesús Posada, ante el murmullo y los comentarios de la bancada del PP que mostraba su desacuerdo por las palabras de Rodríguez al pedir a la vicepresidenta que no volviera a hablar de la herencia recibida y al decir que el Gobierno socialista gestionó durante tres años la crisis con responsabilidad y sin la ayuda de la oposición.

Rodríguez ha dicho que ahora "hay un Gobierno que lleva tres meses de caos y que si no rectifica dejará la peor herencia y un retroceso en tres décadas de los avances sociales". Ante la algarabía reinante en el hemiciclo durante el debate, la vicepresidenta ha ironizado al decir que ese estado de excitación no era bueno para hablar de los presupuestos.

Sáenz de Santamaría ha respondido que le gustaría no hablar de la herencia recibida si ésta fuera otra y ha añadido que no es lo mismo coger un país en superávit que con un déficit del 8,5 %, ya que "ahora hay que recuperar la confianza perdida". La vicepresidenta ha indicado que del ajuste de 27.300 millones llevado a cabo por el Gobierno, 17.000 millones son responsabilidad del Gobierno anterior. Ante las críticas de Rodríguez a la amnistía fiscal, Sáenz de Santamaría ha destacado que los socialistas hicieron dos en diferentes mandatos y ha asegurado que José Luis Rodríguez Zapatero tenía una propuesta al respecto, "no limitada, sino de carácter mundial", asesorado por el "ideólogo" Jesús Caldera.

A su juicio, al PSOE la "regularización" fiscal "le gusta en el Gobierno y no en la oposición, y la huelga general no le gusta en el Gobierno y le encanta en la oposición". La diputada socialista ha criticado la desconfianza hacia España en el ámbito internacional y la injusticia que comete el Gobierno con la sociedad española al aplicar unos recortes "brutales" que recaen en la clase media trabajadora. Rodríguez ha exigido a la vicepresidenta que no hable más de la herencia recibida y que ponga orden en la descoordinación del Ejecutivo, que, según ella, ha quedado patente el pasado lunes con un "lacónico" comunicado sobre los recortes en Sanidad y en Educación cuando los ministros se desmentían entre ellos protagonizando "un espectáculo bochornoso".

También ha pedido que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, comparezca en el Congreso y no ante su grupo parlamentario sin admitir preguntas de los periodistas. A este respecto, ha criticado que Rajoy saliera ayer corriendo "vergonzosamente" por el garaje del Senado, cuando en su momento dijo que daría la cara y sería valiente. Rodríguez ha recordado unas palabras de Sáenz de Santamaría cuando estaba en la oposición en las que dijo que no hay forma más clara de asumir la incompetencia que no dar una sola explicación y arremeter solo contra la oposición, unas declaraciones que, según Rodríguez, a este Gobierno "le vienen al pelo".