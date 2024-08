Ryanair pide explicaciones a Óscar Puente y los controladores aéreos responden: "Son unos piratas inconscientes"

El aeropuerto de Palma de Mallorca ha vivido horas de caos. El paso de la DANA ha dejado a muchos pasajeros en tierra, incluso, se tuvo cerrar el espacio aéreo durante una hora. Ryanair se ha quejado de la planificación. En un comunicado la compañía irlandesa describe como "disparatada" la decisión del Control de Tráfico Aéreo Español (ATC) de impedir el aterrizaje de los aviones entrantes durante la mañana debido a las condiciones meteorológicas.

Neal McMahon, el director de Operaciones afirma que "este es el último ejemplo de la terrible actuación del Control del Tráfico Aéreo este verano, que ha causado repetidos e innecesarios inconvenientes a los pasajeros". La aerolínea pide una vez más a Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, que "reforme los caóticos servicios de ATC".

En el comunicado, Ryanair no justifica la decisión "por impedir a los pasajeros aterrizar y permitir que los aviones despagaran sin problema" porque, a su juicio, "no tiene sentido dado que no había problemas meteorológicos en Palma durante la mañana, como confirma el hecho de que los vuelos que salían lo han hecho con normalidad. A los pasajeros se les permitió salir de Palma pero a los que venían de vacaciones, no".

La compañía dice que no se ha puesto en contacto con la ATC para revocar esta decisión y pide ahora al Ministro de Transporte, Óscar Puente, el porqué de su decisión de cerrar Palma "por problemas meteorológicos inexistentes".

"Piratas inconscientes"

Poco después de que se hiciese público el comunicado de la compañía de vuelos, los controladores aéreos no tardaron en responder de manera tajante en su cuenta de la red social X: "Son unos piratas inconscientes. Presionando a los controladores aéreos con una tormenta eléctrica en Baleares".

Según los controladores, la decisión de las restricciones al tráfico aéreo para garantizar la seguridad de las operaciones (regulaciones) "no las tomamos los controladores aéreos en frecuencia". El gestor de Enaire coordina con horas de antelación esas posibles medidas con Eurocontrol en base al volumen de tráfico previsto y la previsión meteorológica en ese momento. "Es Eurocontrol de manera automatizada quien reasigna los turnos de vuelo (slots) resultantes de reducir el flujo de vuelos/hora".

"Cada vuelo que se desvía requiere varias coordinaciones, comunicaciones, decisiones en tiempo real que el controlador aéreo debe realizar de forma rápida y segura. Es decir, debe poner orden en el caos. Y ese es el principal motivo de reducir de manera importante el volumen de tráfico en las horas en las que hay previsión de tormentas. Si además la tormenta se sitúa en la trayectoria de aproximación a la pista, impedirá los aterrizajes y eso requerirá también de varias coordinaciones por vuelo. Además hay que averiguar cuales son las intenciones de cada tripulación después de frustrar. Unos quieren intentarlo cuanto antes, otros prefieren hacer esperas y otros desviarse a su aeropuerto alternativo. Ello complica todavía más la situación. Si la tormenta se sitúa en la trayectoria de los despegues, también interrumpirá éstos parando tráfico en tierra. El avión tras despegar debe mantener unas trayectorias y ritmos de ascenso para mantenerse libre de obstáculos", reza el comunicado..

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com