Reyes Maroto negocia con el Reino Unido la inclusión de Canarias y Baleares como destinos seguros

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha asegurado hoy que está trabajando para que el Reino Unido reconsidere la territorialización de su sistema de semáforos e incluya a las Islas Canarias y Baleares como un destino seguro, en color 'verde'. La ministra se ha pronunciado así después de que el país no incluyera a España en la lista de territorios seguros, un duro golpe para el sector turístico, muy dependiente del viajero británico.

En la misma línea que Reyes Maroto, el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha anunciado que espera que el Reino Unido diferencie entre los territorios de España dado que sus datos epidemiológicos son "buenos" en comparación con otras comunidades autónomas. Canarias tiene una incidencia acumulada de 38,37 casos por cada 100.000 a 7 días. De hecho, Tenerife ha anunciado hoy que está preparado para acoger a medio millón de viajeros de Alemania, Holanda y Dinamarca, coincidiendo con el incio de Fitur.

España, en 'ambar' para los británicos

Desde este lunes, los británicos ya pueden viajar al extranjero, pero el Gobierno del Reino Unido solo recomienda diez destinos y España no está entre ellos. En el semáforo diseñado por el país anglosajón España, al igual que otros países, está en color ámbar, lo que exige a los turistas diez días de cuarentena obligatoria y tres pruebas negativas en coronavirus. El Ministro de Sanidad ha pedido que no se viaje a los lugares en color ámbar a no ser que sea estrictamente necesario.

El objetivo es evitar la propagación del virus y la entrada a nuevas variantes. En un comunicado difundido este domingo, el primer ministro británico, Boris Johnson, ha anunciado que "cada uno debe contribuir" a ese fin y actuar con responsabilidad en las reuniones sociales.

Portugal está en color verde, por los turistas que vayan al país no tendrán que hacer cuarentena cuando regresen al Reino Unido. La decisión ha sido celebrada por el sector turístico luso, que inicia la temporada del verano con ventaja respecto a competidores como Grecia, Italia o España. Los hosteleros esperan recuperar gran parte lo perdido en los últimos meses el confinamiento. Las reservas de los hoteles se han disparado en destino como Madeira o El Algarve.

