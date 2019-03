La reunión entre el Eurogrupo y Grecia termina sin acuerdos

La reunión de los ministros de Economía y Finanzas de la zona del euro, el Eurogrupo, terminó hoy sin un acuerdo sobre Grecia, país al que sus socios han pedido que se comprometa a negociar "con seriedad", según el vicepresidente de la Comisión Europea para el Euro, Valdis Dombrovskis.

"Sin acuerdo en el Eurogrupo. Una señal fuerte a Grecia para que se comprometa seriamente en las negociaciones. El Eurogrupo se mantiene preparado para volver a reunirse en cualquier momento", escribió Dombrovskis en su perfil de la red social Twitter.

No deal at #Eurogroup. Strong signal for #Greece to engage seriously in negotiations. EG stands ready to reconvene at any moment.