Ahorro
El reto del armario cápsula: menos prendas y más combinables para ahorrar dinero
¿Tenemos demasiada ropa? El reto del armario cápsula consiste en tener menos prendas, pero más combinables. Una solución para ahorrar espacio, tiempo y dinero.
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Eli Simón, consultora de imagen, nos da las claves para saber cuántas prendas necesitamos realmente en nuestro armario para pasar la temporada.
El armario cápsula consiste en seleccionar una serie de prendas y complementos y crear con ellos una base de armario. “Tienen que ser prendas atemporales y de calidad, para que nos duren en el tiempo, que se ajusten a nuestro estilo de vida y a nuestro estilo personal”, explica Eli. “El objetivo es conseguir, con tan solo 20 prendas, más de 200 looks diferentes”.
No hace falta tener el armario lleno para verse bien vestido. De hecho, según los estilistas, cuanta más ropa tenemos, más ruido visual nos crea y menos capaces somos de hacer combinaciones.
La clave está en seleccionar las prendas adecuadas. Para ello, elegiremos cuatro partes de abajo, cuatro partes de arriba, cuatro prendas de abrigo, dos bolsos, dos cinturones, varios pañuelos y tres pares de zapatos.
Camisas, pantalones y zapatos
“Las partes de abajo consistirían en unos vaqueros que nos sienten realmente bien, unos pantalones de pinzas blancos y otros negros, que pueden servirnos para las ocasiones más formales, y una falda o un vestido satinado, que nos puede dar mucho juego para la noche”, según Simón.
“Para la parte de arriba no puede faltar una camisa blanca, indiscutible en cualquier armario; otra de color azul o de un tono que te siente bien; y dos camisetas, que serían la parte más informal: una de rayas, para conseguir un toque más glamuroso, y otra blanca de algodón de calidad, que nos sacará de mil apuros. Un jersey de punto, una americana negra, con la que podamos crear un traje con el pantalón negro, una chaquetita corta de piel vuelta o tipo biker y otro imprescindible, que es una gabardina”.
Respecto a los bolsos y los zapatos, Eli nos propone tener un bolso más formal y otro para diario. En cuanto al calzado, recomienda un zapato formal, como puede ser un mocasín; uno casual, tipo zapatilla; y otro intermedio, como un botín con tacón.
Ahorrar tiempo y espacio
Con estas prendas, según la estilista, podremos conformar multitud de conjuntos, adecuados para el trabajo, para salir por la noche o para pasear el fin de semana.
“Es como amueblar una casa. Primero colocamos los muebles básicos y después decoramos. Aquí, una vez tenemos las prendas básicas, podremos crear infinidad de estilos con la ayuda de los pañuelos, cinturones y demás complementos”.
Otro consejo que nos da Eli es guardar en nuestro teléfono fotografías de los diferentes looks que nos pongamos y con los que nos haya gustado vernos, para recurrir a ellos de nuevo cuando lo necesitemos.
El objetivo es ahorrarnos tiempo a la hora de pensar qué ponernos, dinero y también espacio en nuestro armario.
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