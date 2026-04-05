Restaurantes obligados a dar las sobras en tápers gratis: pueden enfrentarse a multas de hasta 500.000 euros

Salir a comer a un restaurante, pedir los platos que nos apetecen y que mucha de esa comida acabe en la basura. Esta situación es cada vez más habitual en los establecimientos españoles, algo que muchos comensales achacan a un mal cálculo.

"Comemos por los ojos, pedimos demasiado y luego sobra mucho", asegura un vecino que come junto a su familia en una terraza de Barcelona.

Desde hace tiempo es frecuente ver cómo los restaurantes dan tápers a sus clientes para que puedan llevarse la comida a casa. Hasta el momento era solo una recomendación, pero, desde este viernes, con la Ley de Prevención de Pérdidas y Desperdicio Alimentario, esta práctica es ya obligatoria y, además, deben hacerlo de forma gratuita.

Alex García es camarero de un restaurante de la capital catalana y asegura que llevan meses dando esta posibilidad a sus clientes para que la comida no acabe en la basura. Según García, hace unos años esta práctica generaba cierto reparo entre los comensales, pero ahora, dice, está totalmente normalizada.

De hecho, en el restaurante en el que trabaja, no solo los clientes se llevan la comida que sobra, también los trabajadores. "Antes de cerrar el bar durante días, nos repartimos la comida y los alimentos que han sobrado para que no se pongan malos y acaben en la basura".

Con esta ley contra el desperdicio alimentario, aprobada en 2025, se busca reducir la cantidad de alimentos que tiramos. En España, en solo un año, van a la basura más de un millón de toneladas de comida.

La normativa contempla también que todos aquellos establecimientos que no la cumplan puedan ser sancionados con multas de hasta 500.000 euros.

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