Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Economía
Vivienda
Empleo

INDEMNIZACIONES VIAJEROS

Renfe no ampliará las indemnizaciones por retrasos si no lo hacen las otras operadoras

La aplicación de la Ley de Movilidad Sostenible queda en suspenso ante el temor del Gobierno a una desigualdad en el mercado ferroviario liberalizado.

Renfe no ampliará las indemnizaciones por retrasos si no lo hacen las otras operadoras

Renfe no ampliará las indemnizaciones por retrasos si no lo hacen las otras operadoras | Pexels

Publicidad

Lola Márquez Romero
Publicado:

Renfe no ampliará por ahora las indemnizaciones a los viajeros por retrasos en sus trenes si el resto de operadoras ferroviarias no aplican las mismas condiciones.

Así lo ha decidido el Ministerio de Transportes, que ha paralizado la entrada en vigor de una de las medidas más polémicas incluidas en la Ley 9/2025 de Movilidad Sostenible, aprobada el pasado 3 de diciembre de 2025.

Indemnizaciones ferroviarias más favorables al viajero

La norma contemplaba que Renfe recuperara su antiguo sistema de compensaciones, uno de los más favorables para los usuarios en Europa: devolución del 50% del importe del billete con 15 minutos de retraso y del 100% con 30 minutos.

Sin embargo, aunque la ley establecía su entrada en vigor el 1 de enero de 2026, esta mejora para los viajeros no se aplicará de momento.

Aplicación bloqueada por el Gobierno

La razón justificada por el Gobierno es que imponer estas indemnizaciones únicamente a Renfe supondría una desventaja competitiva frente a otras compañías que operan en el mercado ferroviario español tras su liberalización.

Operadores privados como Iryo y Ouigo no están obligados a ofrecer esas compensaciones y se rigen exclusivamente por el Reglamento Europeo 2021/782, que fija mínimos menos exigentes: devolución del 50% con retrasos de 60 minutos y del 100% a partir de 90 minutos.

Desde el Ministerio de Transportes consideran que obligar solo a la empresa pública a asumir un mayor coste por los retrasos podría romper la igualdad de condiciones entre operadores y afectar a la competencia.

Por este motivo, el Ejecutivo ha optado por frenar la aplicación de esta parte de la ley mientras analiza posibles soluciones jurídicas y reglamentarias.

El bloqueo se produce pese a que la Ley de Movilidad Sostenible supone un cambio profundo en el modelo de transporte en España, al reconocerlo por primera vez como un derecho social y priorizar criterios de sostenibilidad y eficiencia energética.

No obstante, el Gobierno teme que esta enmienda concreta pueda incluso ser inconstitucional si no se extiende al conjunto del sector.

El debate continúa abierto

Mientras tanto, los viajeros seguirán sujetos a las indemnizaciones actuales y el debate queda abierto entre la protección del consumidor y el equilibrio competitivo en un mercado ferroviario cada vez más fragmentado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Adiós a las esperas y al spam telefónico con la Ley de Atención al Cliente: deberán atenderte en 3 minutos y con una persona si lo pides

Hombre hablando por teléfono.

Publicidad

Economía

Renfe no ampliará las indemnizaciones por retrasos si no lo hacen las otras operadoras

Renfe no ampliará las indemnizaciones por retrasos si no lo hacen las otras operadoras

Oficinas de la Agencia Tributaria en Madrid

Estas son las oposiciones que llegan en 2026: el BOE publica más de 2.000 nuevas plazas

Presentadores de Antena 3 Noticias

Antena 3 Noticias encadena ocho años consecutivos como los informativos líderes

Rescate financiero
Rescates

¿Cualquier empresa es rescatable financieramente? "Nunca rescatar es un cheque en blanco"

Ciberestafa
Ciberestafas

Estas son las ciberestafas más populares de 2025

Horario de los supermercados y tiendas el 31 de diciembre, nochevieja y año nuevo
Festivos

Horario de las tiendas y supermercados hoy 31 de diciembre de 2025, nochevieja, y año nuevo

El último día del año siempre llega con prisas, planes y algún que otro olvido de última hora. Saber qué tiendas abren hoy 31 de diciembre y hasta qué hora, y qué ocurre el 1 de enero, puede marcar la diferencia entre una compra rápida… o una carrera contrarreloj.

Ahorro en calefacción
Energía

El 20% de las familias en España no puede encender la calefacción en invierno

La pobreza energética se dispara: muchos hogares apagan la calefacción y priorizan gastos como comida o alquiler.

La vivienda sigue siendo el principal problema para los barceloneses, según el barómetro municipal

La vivienda vuelve a ser el reto a solucionar para 2026: el año que viene los precios seguirán subiendo

Aviso pensiones

Cambio en la edad de jubilación a partir de 2026: ¿con cuántos años se puede empezar a cobrar la pensión?

Pagos por Bizum

El cambio que llega a Bizum a partir de 2026: así controlará Hacienda los pagos digitales

Publicidad