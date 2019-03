La negociación sobre los servicios mínimos aéreos está estancada

La negociación sobre los servicios mínimos en el transporte aéreo, especialmente en vuelos internacionales, está "estancada", mientras que ya existe un acuerdo en materia de marina y puertos, según los sindicatos. Así lo aseguró a la prensa el representante de CCOO José Fernández en un receso de la reunión que mantienen en el Ministerio de Fomento para pactar los servicios mínimos en el sector del transporte de cara a la huelga general del próximo 29 de septiembre.

Según Fernández, Fomento les ha entregado un documento de 76 páginas con sus propuestas que ahora van a estudiar, ya que se han dado un receso de una hora. El dirigente sindical explicó que Fomento les propone que el 40% de los vuelos internacionales estén operativos el 29 de septiembre, algo que rechazan porque está "muy alejado" de sus pretensiones.

No sucede lo mismo con los vuelos nacionales, donde las posiciones están cercanas, aunque no quiso hablar de porcentajes. Donde sí confirmó que existe acuerdo es en los servicios mínimos en marina y puertos. Lo que les ofrece el Gobierno es que haya "un viaje de ida y vuelta entre la Península y Canarias, y uno interpeninsular", dijo. No obstante, precisó que el documento no está cerrado sobre este punto y que se podrían producir algunas modificaciones en el redactado.