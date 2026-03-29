¿Realmente se nota la rebaja de las medidas anti-crisis?

Aunque la gasolina ha experimentado una ligera bajada de 10 céntimos por litro, los precios siguen lejos de las reducciones prometidas de 30 céntimos. Actualmente, la Gasolina 95 cuesta 1,56 €/L, frente a los 1,66 €/L de hace una semana.

Para un depósito medio, esto supone un ahorro marginal frente a los precios récord de Semana Santa. Los que van a rellenar el depósito, notan que los precios están mucho más elevados que hace un mes, de hecho, según una vecina de Sevilla "hace un mes llenaba el depósito con 78 euros, ahora con noventa. Una situación que viven otros conductores también, "no lo voy a llenar, voy a echar 70 euros porque llenar es imposible".

Alimentación: la cesta de la compra sigue al alza

Los productos básicos siguen subiendo: huevos, carne, pan, fruta y pescado registran aumentos que obligan a los hogares a gastar más. La inflación ha subido al 3,3 % en marzo, frente al 2,3 % de febrero. Antes, con 50 euros se podía hacer la compra de manera básica; ahora, la misma cesta ronda 70 euros.

Los supermercados destacan que aceite, lácteos y alimentos en general se mantienen caros, mientras los salarios no han registrado incrementos significativos.

Hipotecas y vivienda: el Euribor encarece los préstamos

El encarecimiento del transporte y la alimentación no es lo único que preocupa a los ciudadanos. El Euribor ha pasado del 2,2 % al 2,9 %, lo que implica que una hipoteca de 170.000 euros a 30 años suba aproximadamente 150 euros al año, pasando de 753 a 765 euros mensuales.

Muchos hogares admiten que, con dos sueldos, cubrir la hipoteca y los gastos básicos se está volviendo complicado: "Con los dos sueldos que tenemos en casa no podemos con la hipoteca ni la comida".

Rebajas gubernamentales: alivio mínimo

Las reducciones fiscales y del IVA anunciadas por el gobierno apenas se perciben en los bolsillos de los ciudadanos. Algunos consumidores apuntan: "Es lo que hay, mucho no la he notado, es verdad que el IVA te lo baja, pero como ya lo subieron, se va a quedar en lo mismo". Según los expertos, la estabilización de precios dependerá en gran medida de factores externos, como el conflicto en Irán, que sigue afectando el precio del petróleo. Esto, junto al alza del Euribor, sugiere que los hogares seguirán sintiendo la presión económica en los próximos meses.

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