Rajoy ha recordado que precisamente esta cuestión, la reducción del déficit público, es lo que le había pedido él el pasado miércoles en la reunión que ambos tuvieron en Moncloa y el jefe del Ejecutivo se lo negó. En este sentido, precisó que "lo que nos negó" la semana pasada, "es lo que tiene que hacer ahora porque le obliga la UE".

"No quiso hacer un pacto con nosotros y ahora lo tiene que reducir porque le obliga la UE y además, nos vigilan", exclamó. El presidente del PP explicó que la necesidad de reducir el déficit se lo había dicho a Zapatero "hasta la saciedad" y como no ha hecho caso, ahora España es "vista como un problema en Europa" cosa que no había ocurrido, dijo, "en muchos años".

Ahora, afirmó Rajoy, "ya no no valen ni engaños, ni excusas, ni propaganda y ahora tiene que gobernar". No obstante, el presidente del PP se comprometió a ayudar a Zapatero a hacer las reformas necesarias si llega al fondo de los asuntos.

