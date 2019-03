Rajoy: "Mientras el paro se cuente por millones, no diré que la crisis ha quedado atrás"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado que "mientras el paro se cuente por millones y más de la mitad de los jóvenes no encuentren un empleo no podremos decir, yo no lo diré, que la crisis ha quedado atrás".

Durante su intervención en el Foro Emprendedores y Autónomos 2013, organizado por la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, Rajoy ha asegurado que, por el momento, lo que ha hecho el Gobierno es "constatar" los primeros indicios de recuperación.

Por ello, ha asegurado que, aunque "vamos en la buena dirección y los esfuerzos no han sido en balde, aún se está lejos de alcanzar los objetivos propuestos", por lo que "el Gobierno no se ha ganado el derecho a relajarse un minuto".