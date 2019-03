Rajoy: "Los medios deben hacer un uso responsable de la libertad de expresión e información"

El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, apeló a que los medios de comunicación "grandes o pequeños" hagan un "uso responsable" de la libertad de expresión y de la libertad de información de la que son depositarios.



Rajoy participó en la inauguración del II Foro de la Comunicación en el marco de la XXIII Cumbre Iberoamericana y que reúne en un hotel de Panamá a los líderes de los principales grupos de medios de comunicación del mundo de habla hispana.

"Los grandes grupos empresariales del sector de la comunicación tienen una responsabilidad añadida"

Habló en su intervención de la "opinión pública exigente y responsable" y aseguró que cualquier medio de comunicación "grande o pequeño" es depositario de "derechos tan sagrados como son la libertad de expresión y la libertad de información" y por tanto "deben hacer un uso responsable de los mismos".



"Sin embargo los grandes grupos empresariales del sector de la comunicación tienen una responsabilidad añadida, por su tamaño y su liderazgo social, cada vez más potente", dijo Rajoy.



En este sentido, el jefe del Gobierno español animó a estos grupos a que "ejerzan su liderazgo" y sigan participando activamente en el desarrollo político, económico, social y cultural para que trasladen al resto del mundo la "nueva identidad iberoamericana".



Para Rajoy, el pluralismo informativo y la independencia de los medios de comunicación son factores "imprescindibles" para el desarrollo de las democracias.



"Conjugar ambos elementos no siempre resulta fácil. Se ha complicado con la aparición de nuevos actores en el mercado de la comunicación, que no se rigen por las mismas normas y obligaciones que los medios convencionales", agregó.



Rajoy habló en su intervención del papel de los medios de comunicación y de su adaptación a los nuevos tiempos y subrayó que se trata de un sector en "pleno desarrollo".



"La tecnología ha permitido comunicarnos más y mejor. El mundo avanza a toda velocidad hasta convertirse en un espacio común económico, social, cultural e incluso político", añadió.

"El mundo avanza a toda velocidad hasta convertirse en un espacio común económico, social, cultural e incluso político"

A su juicio, el valor de la comunicación en la sociedad moderna ha convertido a este sector "en uno de los que ofrece mayor potencial de crecimiento". "Es indiscutible que los medios de comunicación atraviesan el proceso de cambio más profundo y acelerado de toda su historia", manifestó.



Explicó que mientras las empresas clásicas "se mueven y no sin dificultades hacia nuevos modelos de negocios, los gigantes de internet se han lanzado a la compra de todo, particularmente de los medios de comunicación más tradicionales". "Asistimos a un proceso de convergencia tecnológica que no es fácil, pero que es absolutamente irreversible", apuntó.



En este escenario, continuó, las empresas "han sabido diversificarse, abrir nuevas líneas de negocio, nuevos mercados, apostar por la innovación, buscar alianzas y ofrecer a los clientes lo que demandan en cada momento".



Se refirió a la importancia del español y explicó que producir contenidos formativos, informativos y de entretenimiento en esta lengua "es garantía de encontrar uno de los mayores mercados del mundo con capacidad de producir beneficios fuera y dentro del país".



"Nuestra lengua es líder de audiencia en todo Iberoamérica y conquista rápidamente nuevas áreas de influencia", subrayó el presidente del Gobierno español, quien felicitó a Univisión por el "éxito" de haberse convertido en un determinado momento en la cadena de televisión de habla española más vista en Estados Unidos.



Para Rajoy, los programas de entretenimiento o las telenovelas demuestran que "es posible una internacionalización eficiente de los contenidos en español".



Aunque todavía no se pueda hablar de un "mercado común de lo audiovisual hispano", Rajoy dijo que foros como el que se celebra hoy en Panamá contribuyen a su desarrollo.



"Esta iniciativa es un buen ejemplo de cómo buscar e impulsar desde Iberoamérica soluciones globales a problemas globales del sector de la comunicación", agregó.



Además, Rajoy hizo un especial reconocimiento a todos los periodistas latinoamericanos que "han dado su vida en defensa de la libertad".



A la intervención de Rajoy en este foro asistieron varios responsables de medios de comunicación españoles y latinoamericanos, como el presidente de RTVE, Leopoldo González Echenique; el de la Agencia Efe, José Antonio Vera; el del grupo Prisa, Juan Luis Cebrián; y el presidente de Televisa, Emilio Azcárraga.