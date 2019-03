Rajoy defiende la reforma laboral para que no haya "tres millones de despidos"

Esta ha sido la única referencia a la reforma laboral que ha hecho el presidente del Gobierno tras el anuncio de los dos sindicatos mayoritarios -UGT y CCOO- de convocatoria de una huelga general para el próximo 29 de marzo, pero en ningún momento se ha referido a la decisión de las centrales sindicales.

En un mitin de campaña para las elecciones andaluzas celebrado en el Pabellón Ciudad Jardín de Málaga en la que ha apoyado al candidato a la Presidencia de la Junta, Javier Arenas, Rajoy ha defendido la reforma aprobada por su Gobierno porque está destinada a crear empleo y para "que haya trabajo".

Esta reforma está hecha, según el jefe del Ejecutivo, para que no haya de nuevo 3 millones de despidos como ocurrió "con el anterior gobierno", y sobre todo para que "vuelva la ilusión de la gente y que los jóvenes tengan un horizonte de futuro".

Rajoy, que ha advertido de que "no son tiempos fáciles", ha dicho que los gobernantes "están para resolver los problemas" que son "gigantescos", porque el PP no ha llegado al Gobierno, como tampoco lo hará en Andalucía, "para buscar problemas, para crearlos sino para resolverlos. No para pelearnos". Se ha mostrado convencido de que España no puede quedarse "atrás" y resulta urgente un proceso de modernización porque "el mundo cambia, va muy de prisa" y lo que toca ahora "tomar decisiones, tener coraje, ser valiente y ser prudente", y lo que está haciendo el Gobierno es pensar "en la gente. No estamos para pensar en grupos ni organizaciones".

Rajoy ha señalado que España "se ha puesto en marcha "tras siete años de parálisis", de forma que en dos meses "se han hecho mas reformas que en siete años", porque el objetivo es "crecer" y el empleo es "la clave para que la gente esté cómoda y que pueda sentirse útil" en la sociedad.

Ha anunciado que su Gobierno va a hacer "muchas más" reformas con el objetivo de resolver los problemas de la gente, y ha citado algunas de ellas como la de la administración para que éstas "no gasten lo que no tienen", ya que el pasado año se gastaron 90.000 millones más de lo que se ingresó.

La Ley de Estabilidad Presupuestaria y la destinada a sanear el sector financiero son otras de las reformas referidas por Rajoy, quien ha hablado también del plan de 35.000 millones de euros para que los proveedores de las administraciones puedan cobrar, un plan "ambicioso" sobre un asunto "en el que otros miraron para otro lado"

Ha abogado por hacer las cosas "con justicia y equidad", y ha añadido que su Gobierno siente "orgullo de tener la conciencia tranquila" porque pretenden ser "prudentes, justos y equitativos", y lo que el día de hoy requiere es "un esfuerzo", para que "dentro de no mucho tiempo, una vez más, podamos decir: aquí estamos para resolver los problemas que otros crean".