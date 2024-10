¿Por qué tiene que seguir el tren descarrilado en el túnel Atocha - Chamartín una semana más?

El descarrilamiento de un tren en el túnel que une las estaciones de Atocha y Chamartín ha provocado este fin de semana el caos ferroviario. Hasta 19 trenes de Renfe fueron cancelados el domingo. A eso hay que sumar los convoyes de Iryo y Ouigo. En total, 22 trenes cancelados entre las líneas que une Madrid con el levante español y unos 15.000 pasajeros afectados.

Este incidente no fue el único que provocó el retraso de los trenes durante el fin de semana. Se sumó el corte de la tensión que se produjo en la zona de Atocha a petición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por la presencia de una persona en un punto no autorizado, que también obligó a detener el tráfico ferroviario en la estación de Atocha porque amenazaba con arrojarse a las vías. Este suceso fue aislado del descarrilamiento del tren en el túnel y, horas después, el tráfico pudo ser restablecido.

Quién quiso pasar el fin de semana en la capital o en las zonas de costa lo tuvo complicado porque Ouigo ha señalado que canceló aproximadamente el 50% de sus servicios, además de retrasos y cambios de horario en las rutas desde Madrid, Valencia, Alicante, Elche, Murcia, Cuenca, Valladolid, Albacete y Segovia. Iryo informó a sus pasajeros de Madrid y Alicante de que el traslado se realizaría en autobús este domingo.

Adif y Renfe anunciaron a última hora del domingo que la circulación de trenes se desarrollaría de forma habitual desde este lunes tanto en los trenes Cercanías de Madrid como en la alta velocidad entre Madrid y el Levante, excepto tres trenes a primera hora del lunes. Tras comprobar que no hay problemas de seguridad para que circulen trenes por una de las vías del túnel entre Chamartín y Atocha, aunque el tren descarrilado siga ahí.

¿Por qué descarriló el tren?

El túnel donde ha descarrilado el tren tiene unos siete kilómetros. Une la estación de tren de Chamartín con la estación de tren de Atocha y por donde pasan los trenes de alta velocidad que va de Madrid a Levante.

El convoy estaba siendo remolcado, por lo que inhabilitó las dos vías. Tras el suceso, el tren sigue ahí mientras se investiga si el error es humano o técnico. Este lunes comienzan a circular los trenes con normalidad después de que se haya comprobado que no supone ningún riesgo para la seguridad abrir la vía contigua.

Mientras, los trabajos para acondicionar totalmente el túnel no continuarán hasta el próximo fin de semana, para que entre lunes y viernes no se vea afectada la circulación. Por tanto, no será hasta el fin de semana cuando el tren descarrilado salga del túnel.

"El accidente está bajo investigación", afirma Raül Blanco, presidente de Renfe. "La prudencia requiere que nadie haga ningún tipo de afirmación", dice el director de Operaciones de Renfe, Óscar Gómez.

La Comisión de investigación de accidentes ferroviarios tiene ahora mismo dos objetivos: entender cómo y por qué acabó descarrilando ese tren. El AVE se componía de dos trenes que iban acoplados. Los expertos aseguran que este tipo de accidente "no es normal": "No es normal ni que se desacople ni que al desacoplarse el tren no se quede frenado; hay que averiguar qué es lo que ha sucedido", comenta Rafa Escudero, portavoz del sindicato ferroviario.

Entre las hipótesis se baraja un posible exceso de velocidad. El tren descarrila dentro del túnel y allí lleva desde el sábado, bloqueando las vías. "Si el tren hubiese volcado al aire libre sería fácil con las grúas remontarlo, encarrilarlo y quitarlo de ahí", añade Escudero.

Pero la operación es más complicada al encontrarse en el túnel porque "no puedes meter la grúa para poder levantarlo porque está la bóveda del túnel", explica el portavoz ferroviario.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha señalado que hay que investigar las causas del accidente "nada normal" ocurrido este sábado en el túnel entre las estaciones madrileñas de Atocha y Chamartín.

"Hay que investigar las causas de ese accidente. Desde luego, es algo que no es nada normal. Que un tren que va remolcándose a talleres se desprenda, como parece que se desprendió, del tren que lo remolcaba y acabe contra una pared de un túnel, es algo verdaderamente grave".

Además, desvincula los cortes de los trenes de alta velocidad de este fin de semana con la Comunidad Valenciana y Murcia por la supuesta "falta de inversión" en la red ferroviaria. También ha negado que se trate de un "sabotaje": "Jamás he empleado esa palabra y esto lo quiero dejar claro".

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha anunciado este domingo que su grupo parlamentario solicitará una comparecencia urgente en comisión de Puente para que informe sobre el "caos" ferroviario.

Cortes para el próximo fin de semana

El presidente de Renfe también avanza que el próximo fin de semana habrá algunos cortes en el servicio ferroviario para retirar el convoy. El tren siniestrado no tenía pasajeros, ya que iba remolcado hacia los talleres. El accidente ya está siendo investigado por la Comisión de Accidentes Ferroviarios y se centra en las maniobras que se llevaron a cabo.

Esta semana, de forma temporal, algunos trenes con destino o procedencia el Levante empezarán o acabarán en Atocha, en vez de en Chamartín, aunque se ha habilitado la otra vía del túnel en la que no está el tren descarrilado para que continúen el resto de servicios ferroviarios hasta esta estación al norte de la capital.

