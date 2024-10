Poco más de media hora: así se desencadenó el descarrilamiento del tren en el túnel entre Atocha y Chamartín

16:05 horas del sábado 19 de octubre. Es la hora a la que se desencadena el problema en el túnel entre Atocha y Chamartín que acaba con un convoy descarrilado a punto de chocar contra un tren de pasajeros que cubría el trayecto Madrid-Alicante. Cuatro días después, sigue habiendo muchas preguntas que no han recibido respuesta, aunque es cierto que se van conociendo más detalles. Por el momento, Óscar Puente ha reconocido que la decisión de descarrilar el tren fue acertada, ya que evitó un desenlace peor.

El convoy que descarrila llega a alcanzar los 100 kilómetros por hora. Cada vez se acerca más a otro tren que había parado en la vía lleno de pasajeros, por lo que hubo que tomar una decisión rápidamente, y tal y como ha asegurado Puente, parece que acertada: el centro de operaciones cambia la dirección de las vías, y es ahí cunado el tren acaba descarrilando.

Según la información a la que ha tenido acceso Antena 3 Noticias, es a las 16:33 horas cuando se informa de que los dos mecánicos que iban en el tren se encuentran bien. A las 16:37 horas se confirma que el tren ha descarrilado, volcado y bloquea las vías del túnel. En las imágenes que acompañan esta noticia es posible apreciar cómo está ahora ese tren en las vías. Lo han tapado con una lona y se encuentra bloqueando parte de la vías.

Los audios en exclusiva de un trabajador de Adif

Antena 3 Noticias ha podio acceder a un audio de un trabajador ferroviario de Adif que cuenta lo que pudo ocurrir. Considera que el descarrilamiento ocurrió debido a esa decisión que se tomó con el fin de evitar que el convoy chocara con un tren lleno de pasajeros. Para contextualizar en el suceso, es preciso conocer que se trataba de un traslado de una unidad inútil. "Iba la unidad inútil, que era el que querían trasladar, más uno en cabeza que es que el iba remolcando que digamos y, lo que ha pasado es que justo a la entrada de Chamartín -según le contó el maquinista en la llamada- que le había fallado un seleccionador del tren y se había quedado parado (...) El retroceso en sí no afectaba a la seguridad. pero lo gordo es que han cortado ahí en medio del túnel, sin querer entiendo, el tren. Con una unidad inútil y sin frenos".

El ministro de Transportes, Óscar Puente, reconocía el error en un primer momento. "Desde luego, es algo que no es nada normal. Que un tren que va remolcándose a talleres se desprenda del tren que lo remolcaba y acabe contra una pared de un túnel, es algo verdaderamente grave". Poco después, aseguraba que la decisión de descarrilar el tren "fue un acierto", puesto que "la decisión de ese trabajador produce la evitación de un riesgo para las personas de otros trenes que pudiera haber".

El trabajador que se escucha en el audio cuenta que él mismo fue quien dio la orden para que retrocediera y volviera a entrar a la estación, pero antes tenía que dar marcha atrás otro convoy con viajeros. "Te voy a solicitar el retroceso para irme hacia atrás, para estar en llano y coger carrerilla y volver a entrar en la estación", a lo que responde: "bueno, espérate, no corras tanto que detrás llevas otro tren. Primero tengo que retroceder el que llevas detrás y cuando retroceda, retrocederte a ti". "Y eso hicimos -explica- el tren con viajeros lo retrocedimos a Jardín Botánico. Y avisó al maquinista de que no retrocediera hasta Jardín Botánico. Después, este trabajador solo sabe lo que pasó por lo que le cuentan sus compañeros.

"Retrocedió unos metros, paró, se cambió de cabina, está ya en llano y ya se va a poner el maquinista en la otra cabina para coger carrerilla y entrar en Chamartín. Y no sé qué coj**** han hecho, que han cortado el tren ellos (..) El tren no ha descarrilado haciendo la maniobra. El tren ha descarrilado porque iban dos unidades y no sé porqué han cortado o se han equivocado al hacer el cambio de cabina y han cortado las dos unidades". Lo que ocurre es que el tren que era remolcado se desacopla y se va a la deriva y "la que estaba inútil ha ido a la deriva todo el túnel", explica sin entender por qué el tren no frenó. "Iban los dos mecánicos, en un AVE, con toda la tecnología que tienen, ¿no hay ahí ningún freno de emergencia que si va el tren a la deriva le puedan dar a un botón y se pare? Los mecánicos iban en el tren que ha descarrilado, es que podrían haber muerto...", dice en el audio.

En total, ha habido unos 50.000 pasajeros afectados por cancelaciones y retrasos en trayectos entre Madrid y la Comunidad Valenciana y Murcia.

