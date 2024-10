Antena 3 Noticias accede a las primeras imágenes del tren descarrilado en Madrid tras lo que pudo ser un trágico accidente

Antena 3 Noticias acaba de tener acceso a las primeras imágenes del tren que descarriló hace unos días en el túnel que conecta las estaciones madrileñas de Atocha y Chamartín. En ellas se puede ver cómo el convoy sigue en el mismo lugar del suceso, cubierto por una lona. Está tapado para que no sobresalga ningún elemento que pueda interferir en la vía, porque ahora mismo ese túnel está funcionando, aunque lo hace al 50%.

La mayor incógnita ahora es cuál fue la causa del descarrilamiento. En esa cuestión se están centrando ahora los esfuerzos de los investigadores del caso, que continúan con sus pesquisas. La principal hipótesis es estos momentos es que la maniobra pudo haberse hecho a propósito para evitar chocar con otro tren repleto de pasajeros. Esta sospecha se debe, en gran parte, a unos audios a los que también ha podido acceder Antena 3 Noticias.

El tren era un AVE vacío en doble composición, que quedó parado en las agujas de entrada de la estación de Chamartín. En los mencionados audios, un trabajador de Adif declara "iba la unidad de cabeza tirando y la de cola estaba inútil. Y no tenía potencia suficiente porque para entrar en Chamartín hay mucha pendiente...". Por ello, asegura que dio la orden para que retrocediera y volviera a entrar a la estación, pero antes tenía que dar marcha atrás otro convoy con viajeros. "Te voy a solicitar el retroceso para irme hacia atrás, para estar en llano y coger carrerilla y volver a entrar en la estación. Pero, espérate, no corras tanto que detrás llevas otro tren. Primero tengo que retroceder el que llevas detrás y cuando retroceda, retrocederte a ti", sigue diciendo.

Y explica: "Retrocedió unos metros, paró, se cambió de cabina, está ya en llano y ya se va a poner el maquinista en la otra cabina para coger carrerilla y entrar en Chamartín. Y no sé qué cojones han hecho, que han cortado el tren ellos...". "El tren no ha descarrilado haciendo la maniobra. El tren ha descarrilado porque iban dos unidades y no sé porqué han cortado o se han equivocado al hacer el cambio de cabina y han cortado las dos unidades", explica.

"Iban los dos mecánicos, en un AVE, con toda la tecnología que tienen, ¿no hay ahí ningún freno de emergencia que si va el tren a la deriva le puedan dar a un botón y se pare? Los mecánicos iban en el tren que ha descarrilado, es que podrían haber muerto...", acaba el audio.

