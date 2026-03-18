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¿Qué se sabe, hasta ahora, de las medidas económicas que aprobará el Gobierno? Descartada la rebaja del IVA de los alimentos

Aún están en el aire las posibles ayudas, incentivos fiscales y medidas incluidas en el plan del Gobierno para frenar el impacto de la Guerra.

La vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, durante una reunión con representantes del sector gasista y petrolero, a 11 de marzo de 2026, en Madrid (España). Estas reuniones se enmarcan en un contexto de tensión energética creciente provocada por la guerra entre Irán, Israel y Estados Unidos, que está disparando los precios del crudo y del gas. CORES (Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos) es la entidad e...

¿Cuál es el plan del Gobierno para frenar el impacto de la guerra? | EUROPAPRESS

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Miriam Felipe
Publicado:

El Gobierno está preparando un paquete de medidas económicas para paliar los efectos que el conflicto de Irán está generando en la economía española. Un ejemplo, aproximadamente el precio del carburante ha subido un 40%, desde el inicio del conflicto.

Con este plan de respuesta, que aún está definiéndose y que conoceremos el viernes, se intentará reducir los efectos que ya estamos notando en nuestro bolsillo. Entre las medidas clave se sabe que se incluirán varias de carácter fiscal, energéticas y sociales. Se espera que puedan ser aprobadas el viernes en un Real Decreto, que tiene que ser convalidado posteriormente por el Congreso de los Diputados en el plazo de un mes.

¿Qué se sabe hasta ahora?

Aunque se desconoce aún con exactitud el contenido de las medidas, el ejecutivo sí que ha adelantado que no se rebajará el IVA de los alimentos, una reducción que si se aplicó en otro conflicto reciente, el de la Guerra de Ucrania. Consideran que el impacto en esta ocasión no es comparable con el del entonces y que se concentra especialmente en el coste de la energía y de los carburantes y no tanto en la subida del precio de los alimentos y en consecuencia, en la cesta de al compra.

Hace un par de días, Sara Aagesen, Vicepresidente tercera y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico aseguro que serán medidas estructurales y coyunturales. También lo aseguró el Ministro de Economía Carlos Cuerpo.

Hasta ahora sabemos que una de las medidas centrales será reducir la carga fiscal en la factura de la luz, con el objetivo de contener la subida de precios. Por ejemplo, se estudiará la recuperación de rebajas en el IVA eléctrico similares a las que ya se aplicaron en crisis anteriores.

Medidas de "escudo social"

El Ejecutivo también incluirá medidas como parte del "escudo social", como protección para los hogares más vulnerables. Con ellas se evitarán los cortes de suministros básicos a personas con dificultades económicas. El plan también contempla medidas específicas para sectores especialmente expuestos a la subida del combustible, como el transporte por carretera y la agricultura y el sector agroalimentario.

Entre esas ayudas se incluirían apoyos fiscales o compensaciones para aliviar el aumento del precio del gasóleo y otros costes energéticos.

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