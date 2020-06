¿Te pueden despedir después de un ERTE?

El Gobierno aprobó el 17 de marzo un real decreto-ley de medidas extraordinarias en el ámbito laboral donde obligaba a las empresas que se acogieran a un ERTE durante el coronavirus a mantener el volumen de empleo que tenían antes del estado de alarma durante los seis siguientes meses a la reactivación de sus labores.

No obstante, no esclarece cuál es el significado total de "mantener el empleo". Aunque al ser un decreto-ley se considera que las empresas que han solicitado dichos ERTEs por fuerza mayor debido al coronavirus no pueden realizar despidos durante seis meses.

Esto no solo afecta a los empleados que han sufrido un ERTE, es decir, los que han continuado trabajando durante el estado de alarma tampoco podrían ser despedidos. Aunque esto es para los trabajadores indefinidos. En el caso de tener un contrato temporal la empresa puede prescindir de los servicios del trabajador tras acabarle el contrato.

Aunque el Gobierno propone alargar el periodo de los ERTEs por el coronavirus hasta septiembre pero con menos bonificaciones, aunque de momento no ha conseguido un acuerdo con sindicatos y patronal.

Mientras se barajan estas opciones muchos trabajadores denuncian que aún no han cobrado el ERTE desde marzo tras tres meses del estado de alarma. Los funcionarios de SEPE denuncian el colapso de la administración debido a los ERTEs y amenazan con ir a huelga.

Para las personas que aún no han conseguido reclamar su ERTE el SEPE ha puesto a disposición un correo para reclamar la prestación de desempleo debido al coronavirus. Además desde este lunes 15 de junio se han abierto gran parte de las oficinas que se encuentran en las provincias que ya están en la fase 3 de la desescalada.