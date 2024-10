La producción de aceite de oliva en Cataluña vuelva a caer: la cosecha de 2024 será dramática

2024 vuelve a ser un año negro para los recolectores de aceite de Cataluña. Las restricciones impuestas por la Generalitat con motivo de la sequíay la falta de lluvias durante la mayor parte del año han provocado que el fruto ni siquiera haya crecido en muchos olivares.

Algunos productores aseguran que la situación es límite. "De Tarragona hasta la zona del Ebro, la cosecha va a ser cero", cuenta Sergi, un productor al que le ha salvado tener más de un tipo de cosecha distinto, ante los micrófonos de Antena 3 Noticias. Además, Sergi sufrió varios robos el año pasado mientras cogía la aceituna: "Cuando hay cosecha, me roban y cuando no la hay, no puedo coger nada",

Asimismo, a estos datos hay que sumarle el coste que supone producir la aceituna durante todo el año además de las horas de trabajo que no van a servir para nada.

Un oficio insostenible

Algunos agricultores se están incluso planteando si continuar con este oficio por las dificultades que supone y por las previsiones de cara a los próximos años. Es el caso de Martí, un agricultor de Tarragona que lleva más de cuarenta años dedicándose a la agricultura y que afirma tener que plantearse si seguir o no: "No es cuestión de hacer pronósticos, porque no sabemos qué es lo que va a pasa, pero si el clima continúa así, algunos vamos a tener que hacer un planteamiento de la situación".

Además, piden ayuda a la administración para poder continuar desarrollando la agricultura a pesar de todas las limitaciones que deja la sequía. En los últimos tres años Cataluña vive una sequía generalizada hasta la época de la floración. Esto ha comportado que, en algunas plantaciones, haya florecido el olivo pero que la flor se haya secado.

Bajada de precios

Sin embargo, a pesar de que la producción bajará, es probable que el precio también lo haga debido a que éste lo marca la cosecha del conjunto de España y no sólo de España. Así, la correcta producción de otras zonas de la península -como Andalucía- hará que el coste del denominado últimamente como "oro líquido" disminuya.

Así, desde junio se prevé que el precio del aceite de oliva baje a finales de año, gracias a una "cosecha razonable" en términos generales. Detrás de esta bajada se encontrarían el aumento de las lluvias, que jugarían un papel clave en la próxima campaña. En concreto, estaríamos hablando de la evolución de la horquilla actual de 7-8 euros a una de 4 -5 euros, correspondiente a la media de precios del aceite de oliva allá por los años 2021-2022.

No obstante, el aceite de oliva virgen extra no ha parado de subir de precio en el último año. La asociación de consumidores Facua publicó un estudio sobre 18 marcas a la venta en los supermercados españoles en el que se certifica que el oro líquido se ha encarecido de media un 69,3% a lo largo de 2023.

