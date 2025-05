El presidente de AENA responde a Almeida ante la polémica por los sintecho en Barajas: "Deje a un lado la estéril guerra de declaraciones"

La polémica entre el presidente de AENA, Maurici Lucena, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida por los sintecho, más de 400 personas sin hogar que duermen en el aeropuerto de Barajas, continía. Y es que, las dos partes siguen acusándose de dejación de funciones.

AENA ha enviado una carta al ayuntamiento solicitando una reunión urgente para tratar de resolver "el grave y delicado problema" de las personas sin hogar que pernoctan en el aeropuerto madrileño, considerando que quien tiene que atender a los sintecho "corresponde inequívocamente al Ayuntamiento de Madrid", a la vez que acusa al alcalde de elevar el tono: "deje a un lado la estéril guerra de declaraciones", señala.

Maurici Lucena subraya la "dejación de funciones que está haciendo el ayuntamiento", algo que no ha sentado nada bien a Almeida, quien resalta que "cuando uno quiere una reunión, por lo menos que lo haga en términos de cortesía institucional". Almeida también se ha preguntado en declaraciones a los periodistas "hasta qué punto el presidente de Aena quiere un acuerdo", al considerar que "nosotros no queremos fumigar, sino que lo que queremos es tratar con la dignidad que merecen a todas las personas que están en estos momentos en el aeropuerto".

"Que venga con el censo"

"Por supuesto que nosotros vamos a mantener esa reunión, pero le digo al presidente de Aena que venga con el censo, que venga con los deberes hechos", si no, ha continuado el regidor, vendrá a "buscar una foto, pero no vendrá a solucionar el problema real". "El problema no se soluciona cerrando puertas ni fumigando el aeropuerto", incidía Almeida, sono "con un plan de acción social".

Mientras tanto, el presidente de AENA ha recordado que no son un poder público, por lo que no pueden hacer más que poner controles de acceso al aeropuerto, "para que no empeore el problema ante el desamparo al que nos ha sometido el Ayuntamiento de Madrid", unos controles que comienzan este miércoles por la noche.

Almeida ha dicho que le expondrá al presidente de Aena que si su planteamiento es "que todo esto es del Ayuntamiento de Madrid, ¿Qué hago? ¿Voy con la Policía Municipal y un autobús y los saco de allí, cuando no puedes sacar a una persona de donde quiera estar? ¿Qué hago? ¿Les obligo a estar en centros de acogida del Ayuntamiento de Madrid?".

Además, ha sugerido que si el presidente de AENA quiere ejercer de presidente de AENA y no de militante del Partido Socialista de Cataluña, "lo que le pediría es que convocara también a los ministerios afectados -como Interior y Migraciones- y la Delegación del Gobierno en Madrid porque, a su juicio, lo que está pasando en Barajas "no es solo un problema social", sino también "de seguridad".

