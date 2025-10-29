El PIB de España crece un 0,6% en el tercer trimestre de 2025, dos décimas menos que el anterior

La economía española ha crecido un 0,6% en el tercer trimestre de 2025, dos décimas menos que entre abril y junio. Según los datos adelantados por el Instituto Nacional de Estadística, el avance se debió al consumo y la inversión dentro del país. Por el contrario, el sector exterior se ha visto lastrado por la caída de las exportaciones y ha restado al crecimiento.

La demanda nacional aportó 1,2 puntos al crecimiento trimestral. El consumo final de los hogares volvió a destacar con una subida del 1,2%, cinco décimas más que en el trimestre anterior. El Ministerio de Economía interpreta esta evolución como reflejo de la "solidez del mercado laboral y del aumento del poder adquisitivo".

El gasto público también se aceleró. Entre julio y septiembre creció un 1,1%, su mayor repunte desde el verano de 2024. La inversión avanzó un 1,7%, un punto más que en el trimestre previo, impulsada tanto por la inversión empresarial como por la construcción.

Mientras el consumo interno fue clave, las exportaciones cayeron un 0,6%, frenando la trayectoria positiva de los últimos trimestres. Las importaciones, por su parte, crecieron un 1,1%, moderando ligeramente su ritmo. En conjunto, el sector exterior restó seis décimas al crecimiento económico.

Crecimiento interanual del 2,8%

En comparación con el mismo trimestre del año anterior, el PIB creció un 2,8%, también dos décimas menos que en el segundo trimestre. Toda la aportación fue interna: 3,7 puntos procedieron de consumo e inversión, mientras que el sector exterior restó ocho décimas.

El consumo creció un 2,8% en tasa interanual. El gasto de los hogares se mantuvo en el 3,3%, mientras que el gasto público redujo su avance hasta el 1,3%. La inversión registró un crecimiento del 7,6%, acelerando más de dos puntos respecto al trimestre anterior.

Economía defiende el "dinamismo"

El Ministerio de Economía ha señalado que este es el noveno trimestre consecutivo con un crecimiento igual o superior al 0,6%. Asegura que los datos "afianzan las revisiones al alza" de los principales organismos internacionales. El FMI prevé que España vuelva a liderar el crecimiento entre las economías avanzadas en 2025, con una expansión estimada del 2,9%, o incluso superior según previsiones alternativas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.