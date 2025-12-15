Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Bruselas pide menos trámites para construir viviendas rápido: "Se tarda más en pedir la licencia que en edificar"

Bruselas quiere actuar ante el grave problema de la vivienda. Pide menos burocracia en las licencias para que así se construya más rápido.

Muchos no pueden ni siquiera planteárselo y los que quieren lanzarse a comprar se encuentran con esto: no hay pisos. Bruselas tiene un plan. Quiere reducir los costes y acelerar las licencias. Señala directamente a la burocracia como uno de los grandes culpables del problema de falta de vivienda. La Comisión Europea pide a los países que reduzcan el papeleo y aceleren las licencias para que se pueda construir más y más rápido. Lo que quiere es muy sencillo: "menos papeleo y más casas".

En España, desde que una promotora solicita los permisos y la urbanización del suelo, hasta que puede empezar a edificar pueden pasar entre 10 y 15 años. Un cuello de botella que impide aumentar la oferta y, por tanto, aliviar los precios. Por eso, la Comisión recomienda a los Estados simplificar trámites y licencias, digitalizarlos, unificar normas y apostar también por la vivienda prefabricada.

Los promotores llevan tiempo advirtiendo de la magnitud del problema. "Se tarda casi más en tramitar la licencia que en construir un edificio", asegura Carolina Roca, presidenta de la Asociación Promotores Inmobiliarios de Madrid (ASPRIMA).

Bruselas señala a la burocracia como culpable del problema de la vivienda

Otra de las recomendaciones es impulsar las prefabricadas. Según el portavoz de Idealista Francisco Iñareta: "La oferta sigue siendo insuficiente tras haber caído de nuevo un 20% este año y esto ha provocado que los precios hayan subido por encima del 15%".

La vivienda industrializada permitiría construir más deprisa, con menos costes y con menos dependencia de mano de obra, un factor que preocupa especialmente al sector.

Y hay otro problema: para levantar esos edificios faltan trabajadores. Según los promotores, "habría que duplicar la fuerza de mano de obra destinada a la construcción" para poder atender la demanda actual.

Los precios están por las nubes y, además, la oferta sigue siendo muy escasa. Quienes buscan piso se encuentran con la misma respuesta: "No hay pisos. Está la cosa fatal".

La Comisión Europea calcula que, para equilibrar el mercado, Europa necesita levantar 650.000 viviendas más cada año de las que ya se construyen. Una cifra gigantesca que, según Bruselas, solo será posible si los países reducen burocracia, agilizan licencias y abren la puerta a nuevas formas de construir.

