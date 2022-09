Pescueza y Riolobos, los pueblos extremeños que miman a sus ancianos

Tener una población envejecida es una de las características de muchos pueblos de la denominada España vaciada. El porcentaje de personas de la tercera edad, que en muchas ocasiones viven solas y necesitan ayuda es muy elevado. El problema es que las residencias de mayores no tienen capacidad para todos y en otros casos son los propios ancianos los que no quieren abandonar su vivienda. En las poblaciones cacereñas de Pescueza y de Riolobos quieren atender debidamente a sus vecinos y también evitar perder habitantes.

El objetivo es proporcionar ayuda a domicilio a los ancianos que lo necesiten.

A Basilia Ramos de 87 años, vecina de Pescueza, la van a buscar todas las mañanas en un cochecito eléctrico para llevarla a la residencia de mayores para que pase el día. Nació en este pueblo de 170 habitantes y aunque necesita ayuda en su vida cotidiana no quiere dejar su hogar y vivir en un centro de la tercera edad.

En Pescueza desde el año 2018 funciona el programa 'Quédate con nosotros'. El objetivo es proporcionar ayuda a domicilio a los ancianos que lo necesiten. Les llevan la comida a casa, les ayudan con la limpieza y también tienen una atención médica geriátrica individualizada.

Funciona con fondos de la Junta de Extremadura pero también con las aportaciones de la Asociación 'Amigos de Pescueza'. En el pueblo, además, han instalado barandillas en las calles y han señalizado la calzada que conduce hasta el Centro de salud. Los mayores se sienten cuidados y protegidos.

Según Sandra Díaz, la gerente de la la residencia del pueblo, se trata de que las personas mayores puedan permanecer en su domicilio el mayor tiempo posible pero con todas las garantías. Además, añade, que es una manera de fijar la población, puesto que no tienen que desplazarse a los centros de mayores de localidades cercanas o a vivir fuera con familiares. También es muy importante la creación de empleo: En Pescueza. la residencia proporciona trabajo a once personas.

"Cada casa de la localidad sea una habitación de la residencia y cada calle del pueblo un pasillo."

En Riolobos van a poner en marcha el proyecto Conéct@te. Es un programa piloto de la Junta de Extremadura que también se va a llevar a cabo en el pueblo pacense de Valverde de Burguillos. José Pedro Rodríguez, alcalde de Riolobos, afirma que la pretensión es que cada casa de la localidad se convierta en una habitación de la residencia y cada calle en un pasillo.

La atención incluirá que los usuarios estén monitorizados mediante sensores para que los médicos puedan revisar su estado a distancia. También está previsto instalar dispositivos en la vivienda: en la cama, o en las puertas, de manera que ante cualquier irregularidad en el comportamiento salte un aviso que alerte a los familiares.

Salud Moreno de 83 años valora mucho su independencia: "Me levanto cuando quiero, me acuesto cuando me da la gana. Estoy mejor en casa que en una residencia". Con Conéctate podrá recibir la comida en su domicilio, visitas del médico geriatra, incluso de asistentes que la acompañen para dar una vuelta por la calle. Las cincuenta plazas fijas de la residencia de Riolobos están ocupadas, con este proyecto se prodrá ampliar la atención a 130 viviendas.