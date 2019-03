La patronal quiere trasladar los días de fiesta al lunes o el viernes

Comienza la semana menos productiva del año. Tres días de trabajo en medio de dos festivos. Unos días se abre y otros no. La empresa lo sufre, y no funciona a pleno rendimiento. Tanto es así, que la patronal ya ha puesto cifras a esas pérdidas. Doce mil millones de euros es lo que la economía española dejará de producir esta semana por convertir en casi festivos tres días laborales.



Ante esta situación los empresarios ya están buscando soluciones y barajan la idea de que los festivos se trasladen a los lunes y los viernes. El debate está ahora encima de la mesa y los sindicatos no ven la medida con malos ojos porque el trabajador no pierde. ¿Pero qué ocurre con el gran beneficiario de los puentes, el turismo?

Los empresarios proponen cambiar nueve de los doce festivos. La Santa Sede también tendrá que decir algo ya que muchas son festividades religiosas.