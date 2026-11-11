VIDEO: Un grupo de encapuchados rompe escaparates durante la Huelga General del 11N en Barcelona

La huelga general de este miércoles 11 de noviembre deja momentos de tensión en Barcelona. Durante la tarde, en el marco de la manifestación de la huelga de Barcelona, otro grupo de encapuchados ha comenzado a romper escaparates de la ciudad condal. Los Mossos d'Esqueadra han informado que en algunos comercios de Barcelona se han producido daños y pintadas.

En torno a las 19:00 horas han comenzado los primeros altercados, después de que algunos de los manifestantes hayan lanzado artefactos pirotécnicos contra el dispositivo policial. Tras ellos han empezado las primeras cargas de los agentes.

El Sindicat de Llogateres ha dado por desconvocada la manifestación de la huelga general una vez la cabecera ha llegado a la plaza de Catalunya. La movilización ha reunido a 55.000 personas según la Guàrdia Urbana y 400.000 según los organizadores.

Este paro nacional ha dejado, de momento, más de 40 detenidos y más de 653 incidencias en todo el país, según el Ministerior del Interior y policías autonómicos. En Barcelona, los Mossos d'Esquadra han detenido a una persona por alteración del orden público. Además seis agentes han resultado heridos leves durante una intervención en la carretera B-23, a la altura de Molins de Rei, en Barcelona.