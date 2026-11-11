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El 90% de los autónomos no secunda la huelga general, según ATA

El 90% de los autónomos no ha secundado el paro, según ATA. Mientras los mercados funcionan con menos clientes, los piquetes consiguen cerrar varios establecimientos en distintas ciudades.

Imagen de un supermercado

El 90% de los autónomos no secunda la huelga general | Antena 3 Noticias

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Celia de Santiago
Celia de Santiago
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La huelga general de este miércoles 11 de noviembre deja imágenes diferentes en las principales ciudades españolas. Mientras algunos comercios han bajado sus persianas ante la llegada de los piquetes, la mayoría de los pequeños negocios y mercados han mantenido su actividad, aunque con menos clientes de lo habitual.

Según el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), el 90% de los autónomos no ha secundado la huelga. Muchos trabajadores han acudido a sus puestos y han abierto sus establecimientos pese a las movilizaciones convocadas durante la jornada.

Los mercados funcionan con menos clientes

En los mercados de Sevilla, entre ellos el de Triana, prácticamente todos los puestos han abierto y los comerciantes aseguran que han podido abastecerse sin dificultades. "Yo he llegado a las 14:45 y estaba la policía que tenía apartados a los piquetes. Hemos comprado bien y no ha habido ninguna clase de problema", ha explicado uno de los vendedores.

Una situación similar se ha registrado en otros mercados, donde la actividad ha continuado pese a la menor afluencia de compradores.

Sin embargo, no todos los establecimientos han podido desarrollar su actividad sin incidentes. En algunas tiendas, los piquetes han colocado carteles anunciando el cierre por huelga, lo que ha provocado enfrentamientos con trabajadores que querían mantener sus negocios abiertos.

En uno de estos episodios, una dependienta ha recriminado a los manifestantes que colocaran carteles en su establecimiento. La discusión ha terminado con momentos de tensión y empujones.

En Palma, los piquetes sindicales han recorrido las principales calles comerciales y han conseguido que varios locales cerraran entre consignas, bocinas y aplausos. También se han registrado cierres en Salamanca ante su llegada.

Comercios protegidos en Madrid y Barcelona

En el centro de Madrid, especialmente en Gran Vía y Preciados, algunos establecimientos han amanecido cerrados y con sus escaparates protegidos ante el temor a posibles saqueos. Una imagen que también se ha repetido en Barcelona.

Pese a ello, el transporte público funciona, en general, con normalidad. Algunos conductores de autobús aseguran que la jornada está siendo más tranquila de lo habitual.

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