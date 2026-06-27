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Cádiz vuelve a salir a la calle por el derecho a una vivienda digna

También se han registrado protestas en otras ciudades como Málaga, Córdoba y La Línea de la Concepción, donde los vecinos comparten un mismo diagnóstico: una situación de creciente dificultad para acceder a una vivienda digna

Cádiz vuelve a salir a la calle por el derecho a una vivienda digna

Cádiz vuelve a salir a la calle por el derecho a una vivienda digna

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Marta Ojeda
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Cádiz ha vuelto a llenarse de voces en la calle. Miles de vecinos han protestado bajo el lema. "La vivienda nos cuesta la vida" para denunciar una situación que, aseguran, ya es límite: sienten que la ciudad está cambiando tan rápido que se está perdiendo la esencia de lo que para ellos siempre ha sido Cádiz. Por ello, reclaman que la ciudad "vuelva a ser para quienes la habitan" y denuncian que cada vez es más difícil vivir en el casco urbano por el encarecimiento de los alquileres y la presión turística.

Sube el precio de viviendas y negocios

Los vecinos hablan de expulsión silenciosa. No solo por el precio de los alquileres, sino porque también muchos negocios de toda la vida ya no pueden asumir los costes y están echando el cierre. En su lugar, denuncian, están llegando más pisos turísticos, cambiando la fisonomía de barrios enteros y vaciando la ciudad de residentes estables. Insisten en que no están en contra del turismo, pero sí del modelo actual y de sus efectos sobre la vivienda. Hablan del fraude del alquiler de temporada, los precios desorbitados, la proliferación de pisos turísticos, las miles de viviendas vacías y la falta de vivienda pública. Según los organizadores, el objetivo es articular una respuesta colectiva ante lo que consideran una emergencia habitacional cada vez más evidente.

Situación similar en Córdoba y La Línea de la Concepción

La preocupación no es exclusiva de Cádiz. También ha habido movilizaciones en Málaga, Córdoba y La Línea de la Concepción, donde se repite el mismo mensaje: cada vez es más difícil quedarse a vivir en los centros urbanos. El caso de Cádiz tiene además un elemento estructural que complica aún más la situación: su crecimiento urbano está prácticamente limitado. Al tratarse de una ciudad rodeada por el mar y con muy poco suelo disponible para nuevas construcciones, la oferta de vivienda es reducida y la presión sobre los precios se intensifica. Entre la emoción y la indignación, los vecinos reclaman algo muy concreto: poder seguir viviendo en la ciudad que sienten suya antes de que, dicen, deje de serlo, expulsados por los precios, la turistificación y la falta de vivienda que está vaciando Cádiz de su gente.

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