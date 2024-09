Charo y José Vicente, obligados a vivir en la playa bajo una sombrilla tras perder su vivienda

Charo Ortiz y José Vicente Roca fueron desahuciados de su vivienda en Alicante y, ante la imposibilidad de encontrar un alquiler asequible, se vieron forzados a vivir en la playa, según su denuncia a los medios de comunicación. La crisis de Charo y José Vicente comenzó en julio, cuando fueron desahuciados de la vivienda en la que llevaban residiendo siete años con su hija. El alquiler mensual ascendía a 350 euros, pero la pareja acumuló una deuda de 1.200 euros al no poder hacer frente a los pagos. Aunque Charo consiguió reunir 900 euros para saldar parte de la deuda, el desahucio se hizo efectivo, y desde entonces no han podido encontrar otro hogar acorde a sus capacidades económicas.

El mercado inmobiliario está experimentando una notable subidade los precios, no solo Alicante, sino muchas ciudades de España y la pareja no pudo hacer frente a las altas fianzas y a los avales exigidos para acceder a un alquiler. Además, el Ayuntamiento de Alicante ha emitido un informe que reconoce su vulnerabilidad, pero no cumple los requisitos para recibir ayudas de emergencia habitacional, al disponer de ingresos y no tener menores a su cargo.

Vivir en la playa: la única opción

Ante la falta de opciones, la pareja optó por instalarse en la playa de San Gabriel, lugar en el que montaron una tienda de campaña. Sin embargo, la ordenanza municipal de Playas y Calas de Alicante prohíbe expresamente la acampada en la costa, por lo que las autoridades locales les obligaron a quitar la tienda. Desde ese momento, la pareja ha estado durmiendo bajo una sombrilla, con José Vicente utilizando una colchoneta y Charo intentando protegerse del clima con un parasol. "Venimos aquí porque no nos llegaba para más", asegura la pareja.

Las soluciones ofrecidas por los servicios sociales han sido rechazadas por la pareja, ya que no consideran viable acudir a un albergue o a un centro de acogida. "Lo único que pedimos es que nos ayuden, que muevan las listas y si hay alguien que tiene una casita en la que podamos alojarnos, podríamos ayudar en lo que haga falta", reivindica la pareja.

Su hija, una prioridad

Una de las mayores preocupaciones de la pareja es su hija, que recientemente cumplió 18 años y ha comenzado a estudiar un Grado de Atención a la Dependencia. A pesar de la difícil situación económica de la familia, Charo y José Vicente han decidido priorizar el bienestar de su hija, alquilando una habitación por 300 euros para que pueda estudiar. "Ella sufre al vernos así, pero haré todo lo que esté en mi mano para que no le falte un techo", comenta Charo.

El coste de la habitación para su hija y el alquiler de un trastero en el que guardan sus pertenencias asciende a 590 euros al mes, lo que deja a la pareja con muy poco margen para otras necesidades básicas. Esto los obliga a seguir viviendo en la playa mientras intentan encontrar una solución que les permita acceder a una vivienda digna.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com