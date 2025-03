Óscar Puente y el Ayuntamiento de El Espinar, enfrentados por un socavón y un peaje

Un enorme socavón en mitad de la N-6, a su paso por San Rafael (Segovia) impide desde el jueves pasado el paso de turismos y camiones. El Ministerio pide que se desvíe el tráfico por otras calles del pueblo mientras el Ayuntamiento exige que Óscar Puente ordene a la concesionaria de la AP-6 que abra las barreras del peaje para que pasen por ahí los vehículos libremente.

Lo único seguro es que ahora mismo no se puede circular por la N-6 a su paso por San Rafael. Un tramo de carretera que utilizan habitualmente unos 15.000 conductores para ir de Segovia a Madrid, una ruta gratuita que apenas lleva unos 50 minutos de recorrido.

Pero el socavón que se produjo la semana pasada, provocado por el hundimiento de un colector municipal, está ahora mismo siendo reparado por el propio Ministerio de Transportes, aunque no sea competencia suya. ¿Qué pasa entonces con todos los turismos y camiones que no pueden circular estos días por ahí?

El Ministerio de Transportes asegura que lo lógico es que el Ayuntamiento de El Espinar desvíe el tráfico por otras calles de la localidad. El Consistorio segoviano dice que eso es imposible, que es inseguro, y ha decidido permitir el paso solo a los vecinos del municipio. Óscar Puente responde que eso es un “boicot municipal” y ha amenazado por carta al alcalde con emprender acciones judiciales contra él.

Peaje bloqueado y vecinos indignados

Este miércoles ha habido un pleno en el Ayuntamiento de El Espinar donde de forma unánime se ha exigido al Ministerio de Transportes que ordene a la concesionaria de la AP-6 abrir las barreras y permitir que todo este tráfico circule por el peaje libremente mientras duren las obras. Desde el Ministerio se asegura que esa es una decisión que debería tomar por su cuenta Abertis, que es la empresa que gestiona esa concesión, pero la compañía devuelve la pelota y afirma que no lo puede hacer mientras no se lo autorice el propietario de la vía, que es precisamente el Ministerio de Transportes.

Y así, mientras que unos y otros no se pongan de acuerdo, hay miles de conductores que se ven atrapados en las obras de San Rafael o en los atascos que se forman cada día a la entrada del peaje. Muchos piden a la operadora que les abra libremente las barreras, pero la respuesta sigue siendo la misma: “El Ministerio no nos ha dado ninguna instrucción hasta ahora”. Así que se ven obligados a pagar los casi cinco euros y medio por cada viaje, es decir, casi once euros ida y vuelta mientras que duren las obras o alguien tome alguna decisión.

