Óscar Puente alerta del caos en el metro de Madrid... con una foto del de París

El ministro de Transportes, Óscar Puente, se confunde de metro y se ve obligado a borrar un mensaje publicado en la red social 'X'. La equivocación viene porque quería criticar la saturación, 'caos' y abarrotamiento de los viajeros de Metro Madrid en hora punta, pero en realidad, la imagen que se mostraba no era de España: correspondía con el metro de París.

"Circulación normalizada en el Metro de Madrid", decía el mensaje junto a la imagen 'fake' del metro de la capital con el que el ministro quería criticar la gestión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

La fotografía que el ministro Puente publicaba esta mañana denunciando, supuestamente, la situación del metro de Madrid, en realidad fue sacada del suburbano de París. Y además, de hace varios años.

El responsable de la cartera de Transportes se ha dado cuenta del error y rápidamente ha borrado la foto, pero Díaz Ayuso ya se había hecho eco de esta equivocación. "Puente denuncia el colapso en hora punta del metro de Madrid con una foto del metro de París", escribía la presidenta autonómica en su cuenta de 'X'.

Óscar Puente lleva semanas denunciando el colapso que viven los madrileños en el transporte público. Ha publicado fotografías que sí se corresponden con la realidad de los viajeros del metro. Los usuarios también se quejan a diario en las redes sociales los continuos retrasos de las líneas del Metro.

"Pues parece que se viene otro día de colapso en el Metro de Madrid como el de ayer y el de todos los días desde el lunes de la semana pasada. Estaremos atentos a la cobertura mediática que le da la prensa libre e independiente a esta situación", escribía el ministro el 17 de septiembre.

"¿Sabe quién no vive su mejor momento? Los usuarios de metro y autobús de Madrid, tras seis semanas sumergidos en un absoluto caos, pero no se preocupen que todo esto se va a arreglar en un pim pam pum, en cuanto la señora Ayuso termine sus clases de euskera y se ponga manos a la obra para resolver el problema del transporte de Madrid", decía el pasado 7 de octubre en el Pleno del Senado.

A principios de septiembre también criticaba el 'caos' y aseguraba que cuando un "problema" con los Cercanías de Madrid o en la red ferroviaria, las críticas son diferentes: "Si hay un problema en Cercanías, hay un problema en la red ferroviaria, como es el ministro Puente el que está detrás, nos lanzamos en tromba. Si el problema es en Metro o es en los autobuses de Madrid, no hay ningún tipo de interés en contarlo".

Los trenes y AVE han sufrido retrasos y cancelaciones durante este verano, muchos de ellos por los incendios. pero también por averías, problemas de la catenaria, fallos eléctricos o robos de cable de cobre. Un problema que afectaba a la movilidad de pasajeros de todo el país.

