El SEPE explica cómo cobrar el subsidio para mayores de 52 años y el Ingreso Mínimo Vital al mismo tiempo

Una de las ayudas del Gobierno más populares es el subsidio para mayores de 52 años, pensada para personas con dificultades para incorporarse al mercado laboral y que ya se les ha acabado el paro. Actualmente, más de 600.000 personas se benefician de este subsidio.

Por otro lado, el Ingreso Mínimo Vital, que lo cobran más de 450.000 personas; también es una prestación económica importante para muchas familias. Está destinada a garantizar unos ingresos mínimos a los ciudadanos y su objetivo es mejorar las oportunidades de las personas en su inserción social y laboral.

Ahora bien, ¿se pueden cobrar ambas ayudas a la vez? ¡Te lo contamos!

¿Se puede cobrar el subsidio para mayores de 52 años y el Ingreso Mínimo Vital a la vez?

El SEPE afirma que ambas prestaciones pueden cobrarse a la vez al no existir incompatibilidad directa. Sin embargo, hay que cumplir este requisito: los ingresos totales del beneficiario no pueden superar el umbral económico que establece el IMV para su unidad de convivencia.

Para saber si puedes cobrar el IMV junto con el subsidio de mayores de 52, la Seguridad Social realizará un cálculo para determinar si puedes seguir recibiendo el IMV como complemento económico. Si el subsidio es inferior a la cuantía del IMV sí se podrá percibir. Si se igualan o se superan, no.

Requisitos para cobrar el subsidio para mayores de 52 años y el Ingreso Mínimo Vital

Para recibir el subsidio para mayores de 52 años, debes haber agotado la prestación o subsidio por desempleo. Una vez que hayas cumplido esto, necesitas cumplir con estos otros requisitos:

Estar en desempleo. No tener la condición de persona trabajadora fija discontinua. Tener 52 años o más en la fecha en que se cumplan los requisitos para acceder al subsidio. Haber agotado la prestación contributiva o el subsidio por desempleo. Tener 15 años cotizados y dos de ellos dentro de los últimos quince años. Haber cotizado al desempleo al menos durante seis años en su vida laboral.

Por otro lado, el Ingreso Mínimo Vital (IMV) es una prestación económica que busca prevenir la exclusión social y garantizar un mínimo de ingresos a las personas que carecen de ellos. Se cobra mensualmente, y la cantidad depende de la situación familiar. Estos son los requisitos:

Tener residencia legal y efectiva en España de forma continuada durante el último año.

Tener renta y patrimonio por debajo de ciertos umbrales.

Que la unidad de convivencia esté formada desde hace al menos seis meses.

El titular de la prestación debe tener al menos 23 años.

No ser administrador de una sociedad mercantil.

