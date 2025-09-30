Banco Sabadell rechaza por segunda vez la OPA de BBVA, aunque el accionista David Martínez acudirá al canje

El consejo de administración de Banco Sabadell rechaza la nueva oferta de BBVA en el marco de la oferta pública de adquisición (OPA) al considerar que la nueva oferta, que contempla una mejora del 10% y la modificación de su contraprestación para que pase a ser enteramente en acciones, "infravalora al Sabadell y destruye valor para sus accionistas". Además, destaca que los accionistas que contemplen aceptar la oferta "se enfrenta a riesgos e incertidumbres importantes en caso de una posterior oferta obligatoria en efectivo".

David Martínez tiene intención de acudir al canje

En el informe se precisa que el accionista de Banco Sabadell y consejero David Martínez tiene intención de acudir al canje. Martínez considera que "la futura consolidación en España de ambas instituciones dará lugar a una entidad aún más competitiva".

En una comunicación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el Sabadell ha considerado que la opa tendrá "un muy bajo nivel de aceptación". De la misma manera, ha elevado la remuneración al accionista prevista para 2025 de 1.300 millones de euros a 1.450 millones.

El precio ofrecido por BBVA "es insuficiente"

Además, el presidente de Banco Sabadell, Josep Oliu, ha resaltado que la principal razón del bajo nivel de aceptación es que "el precio ofrecido es insuficiente". Señala que es una operación sin valor y cargada de incertidumbres. Oliu ha subrayado que la oferta es a "un precio muy similar a la cotización actual de mercado" y ha señalado que el banco tiene, textualmente, un potencial de revalorización de hasta el 26%. También insiste en que la remuneración prevista para sus accionistas de Banco Sabadell "claramente es superior" a la de BBVA.

"Hoy Banco Sabadell aporta más a sus accionistas en solitario, lo he dicho siempre, por eso recomendamos a nuestros accionistas que no acudan al canje. Nosotros no vamos a ir, como creo que tampoco lo hará la inmensa mayoría de nuestros accionistas", ha dicho.

